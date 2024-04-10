原标题：中国银联携手洲际酒店集团发布酒店无卡预授权解决方案

近日，中国银联联合洲际酒店集团在中国银联中心举行发布会，在“锦绣行动2024”的总体工作框架下，推出银联“无卡预授权解决方案”。该方案在酒店在线预订及支付环节，为境内外消费者提供全流程的高效便捷体验。中国银联执行副总裁胡浩中，洲际酒店集团大中华区首席财务官杜莹、大中华区数字业务及全球创新副总裁高喆，BC卡公司中国区总经理李昌宛等出席发布会。

作为银联信用卡支付解决方案在酒店类重点消费场景的一次创新探索，银联“无卡预授权解决方案”正式亮相。围绕该方案，与会各方共话文旅市场发展，结合各自行业实践展开分享。

中国银联执行副总裁胡浩中表示，为深入贯彻落实党中央、国务院关于“进一步优化支付服务 提升支付便利性”的决策部署，中国银联充分发挥平台优势，联合产业各方推出“锦绣行动2024”，在包括酒店等文旅场景在内的线上线下重点支付场景，不断改善卡、码、Pay等多元支付方式的受理环境。同时，携手各方开展“锦绣中华 支付无忧”主题活动，持续提升老年人、外籍来华人员及广大用户支付服务的可得性、便利性和普惠性。此次中国银联与洲际酒店集团联合发布的解决方案，贴近外籍来华人员酒店在线预订偏好，支付流程更高效、支付方式更契合，有效弥合了境内外支付差异，为酒店方高效管理和外籍来华人员支付便利提供了助力，树立了酒店行业支付解决方案的标杆。在此合作基础上，胡浩中执行副总裁提出，双方应协同加强客群经营，叠加政府消费券、商业银行资源、银联资源、酒店积分、票券等多方资源，利用双方阵地宣传引流，打造群众喜闻乐见的优质服务和活动。

洲际酒店集团大中华区数字业务及全球创新副总裁高喆表示，此次率先推出针对酒店集团的无卡预授权解决方案，是结合双方优势开展的引领性行业实践，共同探索了酒店行业“数智化”的全新可能。BC卡公司中国区总经理李昌宛表示，BC卡作为银联境外重要的发卡业务合作伙伴，将结合银联“锦绣行动2024”计划加强协作，助力提升外籍来华人员支付便利性。

秉承“支付为民”初心，中国银联将持续携手产业各方，以“锦绣行动2024”为契机，依托银联全产品支付体系，不断提升支付服务便利性、包容性。下一步，中国银联将聚焦酒店等文旅类重点消费场景，提升银联“无卡预授权解决方案”在酒店文旅市场的服务质效，助力文旅产业高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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