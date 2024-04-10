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开局良好！一季度我国汽车产销量均超660万辆

2024年04月10日14:36 | 来源：人民网
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人民网北京4月10日电 （记者王连香）今日，中国汽车工业协会发布信息显示，今年一季度，我国汽车行业经济运行起步平稳，实现良好开局。

数据显示，2024年1至3月，我国汽车产销分别完成660.6万辆和672万辆，同比分别增长6.4%和10.6%，产销量为2019年以来一季度最高值；出口共132.4万辆，同比增长33.2%。其中，3月份，汽车产销量均超过260万辆，环比同比实现双增长。

新能源汽车方面，1至3月产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%。3月单月来看，我国汽车产销分别完成268.7万辆和269.4万辆，环比分别增长78.4%和70.2%，同比分别增长4%和9.9%。其中，新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，同比分别增长28.1%和35.3%。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华介绍，具体来看，汽车产销呈现较快增长，乘用车和商用车均有良好表现；新能源汽车市场占有率稳定在30%以上。

数据显示，1至3月新能源汽车出口达30.7万辆，同比增长23.8%。中汽协认为，汽车出口是汽车行业重要的增长方面，整车出口依然保持较高水平，为拉动行业增长继续发挥积极作用。

记者注意到，春节后，各企业新车集中上市，车展等线下活动陆续开展，部分地区出台以旧换新等促销政策，拉动汽车销量环比同比呈现较快增长。

相关行业专家指出，汽车行业是国民经济支柱产业，在稳增长、稳就业中发挥着重要作用，持续巩固拓展汽车行业稳中向好发展态势，具有重大的意义。

在陈士华看来，汽车行业不仅要关注量的增长，更要关注质的提升。我国在新能源智能网联汽车这个新赛道上取得了领先的优势，应毫不动摇的去巩固和扩大这一优势。在市场上，应尽快出台报废更新、以旧换新的相关政策细则，并和地方促销、企业营销形成良好互动。

(责编：王连香、高雷)
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