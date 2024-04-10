一图看懂｜推动工业领域设备更新 把握这四方面重点
2024年04月10日15:51 | 来源：人民网
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(责编：申佳平、高雷)
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- 七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》
- 人民网北京4月10日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局消息，近日，市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部、应急管理部七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），就贯彻落实中央财经委员会第四次会议精神和《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》作出具体安排，提出实施标准提升行动，坚持标准引领、有序提升，强化标准比对、优化体系建设，加快制修订节能降碳、环保、安全、循环利用等领域标准，到2025年共完成重点国家标准制修订294项，有力支撑设备更新和消费品以旧换新。 《行动方案》围绕设备更新、消费品以旧换新和回收循环利用三个方面布置标准提升工作任务：一是加快提升能耗能效标准，持续完善污染物排放标准，加强低碳技术标准攻关，提升设备技术标准水平，筑牢安全生产标准底线。…
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