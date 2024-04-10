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第二届全球可持续发展城市奖（上海奖）启动征集

2024年04月10日17:08 | 来源：人民网
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人民网北京4月10日电 （记者王仁宏）近日，联合国人居署官网正式发布第二届全球可持续发展城市奖（上海奖）征集通知。奖项以共建可持续的城市未来为总主题，结合世界城市日、世界城市论坛等主题，特别鼓励和欢迎在“幸福安居，满足多元住房需求”、“青年引领，建设活力社区”、“创新发展，促进城市繁荣”、“低碳韧性，提升城市气候适应能力”四个方向取得显著进展的全球城市参与申报。申报截止日期为2024年6月15日。

联合国2030年可持续发展议程时限已过半，世界仍然面临着前所未有的挑战，可持续发展目标中半数以上的具体目标进展缓慢。为了发挥城市在推动实现可持续发展目标中的重要作用，2022年联合国人居署在中方支持下设立全球可持续发展城市奖（上海奖），颁发给在可持续发展领域取得突出进展的优秀城市，以推动落实联合国2030年可持续发展议程特别是可持续发展目标11，促进新城市议程在全球的本地化，积极响应全球发展倡议。

(责编：王仁宏、高雷)
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