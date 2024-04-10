人民网记者 杜燕飞

中央金融工作会议强调，金融要为经济社会发展提供高质量服务。在此背景下，怎样看待银行理财回归资产管理本源后的发展方向？如何助力做好普惠金融、养老金融等五篇大文章？怎样帮助公众通过理财投资做好财富规划和资产配置？

“作为直接融资的重要组成部分，银行理财要推动优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能，在建设现代化产业体系中发挥重要作用。”近日，中邮理财党委书记、董事长吴姚东做客人民网《人民会客厅》栏目时表示，银行理财自身也要做强做优做大，聚焦能力建设，实现“质”的有效提升，坚持稳中求进，实现“量”的合理增长，为经济社会发展提供高质量金融服务。

践行普惠金融 满足人民群众差异化财富管理需求

中央金融工作会议指出，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。

“五篇大文章明确了未来金融业在助力经济结构转型升级中的发力点，是提高金融服务实体经济质效的针对性部署，对于实现经济社会高质量发展具有重要意义。”吴姚东表示，银行理财作为最大的资管实体之一，在中国特色金融体系中扮演着重要的角色，是做好五篇大文章的抓手。

中邮理财党委书记、董事长吴姚东（左）做客人民网《人民会客厅》栏目。人民网记者 赵晨摄

具体到普惠金融领域，此前印发的《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》提出，构建类别齐全、策略丰富、层次清晰的理财产品和服务体系，拓宽居民财产性收入渠道。

“现阶段，我国居民家庭总资产快速增长，家庭资产配置结构正在向金融资产转移，而银行理财在我国居民财富中的占比仅为5%左右，普惠理财前景广阔、大有可为。”吴姚东表示，要完善低波稳健的全产品谱系，构建以现金、纯债、“固收+”为主的基础线，以及权益、量化、跨境等多资产投资策略的特色线；加强市场风险和流动性风险前瞻，围绕业绩达基和严控回撤目标做好产品投资纪律约束和监测，力争降低产品波动，提升客户投资体验；提高产品创新能力、产品收益和客户适配程度，做好居民财富管理的主力军。

吴姚东表示，作为中国邮政的一员，中邮理财长期以来致力于挖掘和发扬好集团的“协同、数智化和农村市场”三大优势。

他介绍，中邮理财2023年累计发行61只区域定制产品，销售规模超250亿元；推出普惠系列理财产品，截至2023年末，惠农系列规模超200亿元；2023年开展21场“投教万里行”活动，开展130次现场送课及230次线上培训，把金融服务送到更多普惠群体中去；支持民营经济和创新型小微企业，截至2023年末，中邮理财投资民营企业债券近180亿元。

发力养老金融 助力三支柱养老保障体系建设

近年来，随着我国逐渐步入老龄化社会，金融监管部门积极开展养老理财产品试点，推动个人养老金制度发展，持续推出支持第三支柱养老体系建设举措，服务我国多层次、多支柱养老保障体系建设。

中邮理财党委书记、董事长吴姚东做客人民网《人民会客厅》栏目。人民网记者 赵晨摄

对于银行理财而言，自2018年《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称“资管新规”）发布以来，银行理财完成了净值化转型，凭借稳健性、长期性、普惠性三大特点，通过多资产多策略的大类资产配置，先后推出养老理财试点产品、个人养老金理财产品，更好地契合了养老投资者需求，已成为养老金融的重要参与者。

“我们积极服务养老三支柱体系建设，进一步构建多层次养老产品服务体系。同时，提升对养老产业的投资力度，构建从投资、融资到养老产业全方位的养老金融生态圈，助力银发经济。”吴姚东说。

2024年1月，国务院发布《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》指出，丰富发展养老金融产品。

“下一步，我们将倾注更多的力量做好养老类理财产品的投资管理，进一步丰富养老金理财的产品类型。在监管政策指引下，探索不同类型、不同期限、不同风险等级的养老类理财产品。”他介绍说，将持续探索养老服务金融与养老产业金融领域，加大对养老服务、家政服务、智慧康养、老年用品制造、医药与医疗设备制造、老年教育培训等养老产业的支持力度，促进养老产业长效健康发展。

聚焦主责主业 更好发挥资本市场枢纽功能

自资管新规发布以来，银行理财历经多年不断探索，在规模总体平稳增长的基础上，实现了回归本源、结构优化、提质增效的转型成效。2024年以来银行理财持续回暖，规模累计增长超1.2万亿元。

党的二十大报告提出，健全资本市场功能，提高直接融资比重。中央金融工作会议提出，“优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能”。

“资管行业是直接融资体系的中枢。理财作为资管行业的重要组成部分，未来市场发展空间十分广阔。”吴姚东表示，随着居民财富管理需求的增长、实物资产向金融资产的转移，将带来新的长期增量资金；新产品、新工具，如REITs、衍生品、不动产私募基金、创投基金等，为权益和股权投资提供增量；多元化的客户目标和需求导向驱动产品升级；财富管理与资产管理双轮驱动，在“以客户为中心”的服务场景下实现深度融合。

吴姚东表示，下一步，银行理财可从建设现代化资产管理公司、提升投研核心竞争力、做好投资陪伴和服务、加快数智化转型、积极培育中国特色金融文化等五大方向重点发力。

“要建立更加完善的体制机制，提升精细化、规范化、集约化管理水平，以效能引领激发价值创造；做好投研基础设施建设，提升全谱系资产配置能力，提升投资收益；以综合化全渠道拓展和精细化客户服务为牵引，做实走深客户专业化陪伴，提升客户满意度和投资者信心。”吴姚东说，要实现理财全生命周期管理数字化，在客户渠道销售、投资投研交易、产品运营风险、经营管理决策、基础设施建设等五大维度开展数字化转型。努力践行中国特色金融文化。

(责编：王仁宏、高雷)

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