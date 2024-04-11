人民网北京4月11日电 （记者杜燕飞）为落实《国务院办公厅关于进一步优化支付服务 提升支付便利性的意见》要求，近日，中国人民银行、文化和旅游部、国家外汇管理局和国家文物局联合印发《关于进一步优化重点文旅场所支付服务 提升支付便利性的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》立足更好满足老年人、外籍来华人员等群体在文旅领域多元化的支付服务需求，要求各地文化和旅游部门、文物主管部门会同当地中国人民银行分行加强协调联动，确定重点文旅场所，明确重点商户，制定工作方案，从持续完善境内外银行卡受理环境和现金使用环境、提升移动支付便利度、加强宣传推广等方面，细化工作措施，做好供需对接和评估督导，共同提升文旅领域支付便利化水平。

《通知》明确，三星级及以上旅游饭店、国家5A级和4A级旅游景区、国家和省级旅游度假区、国家级旅游休闲街区要实现境内外银行卡受理全覆盖。重点文旅场所相关经营主体应保留人工售票窗口，支持现金支付，保障消费者支付选择权。积极推进在外籍来华人员较多的文旅场所布设外币兑换业务网点，提升外币兑换服务水平。持续完善移动支付服务，优化业务流程，丰富产品功能，提升文旅场所线上、线下场景移动支付便利化。

中国人民银行副行长张青松此前在国新办举行的政策吹风会上表示，优化支付服务是一项系统工程，需坚持系统观念，统筹支付服务主体、行业主管部门、地方政府等多方形成合力，综合施策，力争在短期内取得明显成效。中国人民银行已要求国有大行、全国性股份制银行、主要城市商业银行、中国银联以及支付宝、财付通等机构，制定细化工作方案，提出目标任务，明确时间表，加大资源投入，加快推进各项工作。

“提高支付便利性和包容性是一项系统工程，除了便利关口前移，还要加强各类支付场景拓展，拓宽银行卡和现金在各种场景的使用。如旅游景点、演出展览、体育赛事、交通出行、医疗美容等日常消费领域，需要全链条、全场景的协同和打通。”招联首席研究员董希淼在接受人民网记者采访时表示，建议金融、商务、文旅、交通、外事、公安等部门和地方政府、市场主体密切配合，共同推进，不断提高支付便利性和包容性水平。

有专家认为，对支付行业来说，要从建设全国统一大市场的高度，加快推进支付领域互联互通。建议相关部门采取更多针对性措施，支付机构提高认识、加强整改，地方政府拆除支付壁垒，改变市场分割，为包括老年人群、外籍人士在内的广大用户提高更优质、高效、安全的支付产品和服务。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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