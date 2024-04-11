人民网北京4月11日电 （记者王震）据证监会网站消息，4月10日，证监会公布2023年法治政府建设情况。2023年，证监会严格按照《法治政府建设实施纲要（2021-2025年）》要求，坚持稳中求进的工作总基调，持续加强资本市场法治政府建设。

一、推动股票发行注册制走深走实，进一步夯实资本市场基础法律制度

一是推动股票发行注册制走深走实。2023年2月17日，全面实行股票发行注册制相关制度规则正式发布实施。全面注册制改革落地以来，相关制度安排运转总体平稳有序，事前事中事后全链条各环节监管执法得到进一步加强，资本市场服务实体经济和科技创新的质效不断增强。

二是强化资本市场基础法律制度建设。全国人大常委会审议通过修订后的新《公司法》。国务院审议通过《私募投资基金监督管理条例》。继续推进《企业破产法》《金融稳定法》《上市公司监督管理条例》《证券公司监督管理条例》等法律法规和司法解释的制定、修订工作。

三是完善资本市场重要制度规则。全年出台规章20件、规范性文件64件。其中，制定《上市公司独立董事管理办法》，推动形成更加科学的独立董事制度体系；修订《公司债券发行与交易管理办法》，将企业债券总体纳入公司债券监管框架；修订《期货交易所管理办法》，进一步夯实期货交易所监管的制度基础；修订《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，引导证券期货经营机构私募资产管理业务提升服务实体经济质效。

二、深入推进职能转变，切实履行法定职责

一是依法高效履行行政许可职责。全年共接收各类行政许可申请2786件，其中注册申请794件。发出补正、受理、反馈、中止审查（注册）、恢复审查（注册）、注册阶段问询函及补充审核等过程性文件共计5386件。全年送达行政许可核准（注册）决定2924件，终止审查（注册）决定109件。

二是全面实行行政许可事项清单管理。配合国务院办公厅完成《法律、行政法规、国务院决定设定的行政许可事项清单（2023年版）》修订工作。根据全面实行股票发行注册制改革、企业债券发行审核职能划转等改革部署，动态更新完善相应行政许可事项实施规范和办事指南。做好《市场准入负面清单（2023年版）》实施工作。

三是依法深化市场产品创新。指导交易所修订《资产支持证券业务规则》，进一步规范审核条件、信息披露要求以及持有人权益保护等内容。全年批准注册15只首发和扩募公募REITs产品，期货市场新上市21个期货期权品种。

三、全面落实“零容忍”要求，坚持依法从严治市

一是加强资本市场“零容忍”制度建设。贯彻落实《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，按照中央金融工作会议关于全面加强金融监管，有效防范化解金融风险相关决策部署，推动修订四部委《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》，“零容忍”打击证券违法活动工作取得显著成果。

二是加强大案要案惩治和重点领域执法。全年共办理案件717件，其中重大案件186件。全年作出处罚决定539项，罚没款金额63.89亿元，市场禁入103人次。持续加大对涉嫌犯罪案件的打击力度，向公安机关移送涉嫌犯罪案件及通报线索118件。会同公安部、最高人民检察院组织开展上市公司领域证券违法犯罪案件专项执法。

三是针对性改进加强日常监管。严守注册底线红线，对财务基础薄弱、真实性存疑及存在重大违法违规的企业，采取重点问询、现场检查、底稿核查等措施。加速推进常态化退市，全年共47家公司退市，其中强制退市44家。退市改革三年来，强制退市数量超过改革前退市数量总和。强化审计评估机构备案监管，加强年报审计以及会计准则执行监管。联合司法部发布《律师事务所从事证券法律业务管理办法》，持续做好律师事务所从事证券法律业务的备案管理和专项检查。

四、坚持严格规范公正文明高效执法，防范化解资本市场重点领域风险

一是夯实行政执法制度基础，完善稽查执法程序。发布《行政处罚罚没款执行规则》，为罚没款执行工作提供了全流程、可遵循的工作规范。完善稽查执法程序，统一同类案件的事实认定、法律适用、处罚建议标准，进一步提高调查工作的规范化和透明度。统一行政执法文书、稽查专用设备、案件沟通接待基本标准，不断提高规范化管理水平。

二是加强风险防范，建立健全风险监测预警机制。完善风险监测指标，常态化开展现场检查，实施“双随机、一公开”监管工作机制，发挥现场检查对违法违规风险的预防预警作用。持续推动上市公司风险化解，加强期货市场风险防范及应对，防范跨市场风险叠加共振。

三是持续优化完善诚信建设制度机制，推进资本市场诚信约束和激励。加强资本市场诚信数据库建设，做好诚信信息采集应用工作。截至2023年底，诚信数据库共收录主体信息111.7万余条、证券期货系统诚信信息14.3万余条。持续做好证券期货市场诚信信息公示查询工作。诚信报告查询应用总量62.4万次，其中2023年度7.1万次。创新开展资本市场活跃主体严重失信预警公示，全年发现并公示严重违法失信信息244条。全年向全国公共信用信息平台推送资本市场违法失信信息50262条，重点对欺诈发行、违规披露、证券服务未勤勉尽责等有关主体强化失信惩戒与信用监管协同。

五、持续加强权力监督制约，促进监管权力规范透明运行

一是持续推进政务公开，强化社会监督。严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，及时公开属于主动公开范围的政府信息。依申请公开方面，全年严格依法办理政府信息公开申请384件。持续加强标准公开、程序公开和结果公开，主动接受社会监督。

二是坚持加强法制审核，积极开展法律政策宣传。强化依法监管，加强对拟出台制度文件的合法性审查，进一步统一监管标准，规范监管程序，提高监管透明度和可预期性。及时就市场各方关注的热点问题解疑释惑，全年发布答记者问14次。全年官网发布新闻180余条，新媒体新浪微博发布新闻732条，微信发布640期。

三是主动接受人大政协监督，不断提升依法行政水平。切实把办理全国两会建议提案与推进资本市场改革发展稳定工作结合起来，全年共承办人大代表议案、建议205件及全国政协委员提案184件。

四是积极接受司法监督，强化复议监督。加强统筹协调指导，凝聚系统力量，保障工作成效。全年办理行政应诉案件556件，行政纠纷得到及时有效的化解。办理行政复议案件440件，办结362件，其中维持原行政行为或驳回当事人复议申请324件，撤销原行政行为4件。

六、健全多元化纠纷解决机制，保护投资者合法权益

一是站稳人民立场，积极维护投资者利益。首例涉科创板上市公司特别代表人诉讼泽达易盛案以诉中调解结案，7195名投资者获2.8亿余元全额赔偿。紫晶存储案中介机构通过先行赔付程序赔付1.7万名投资者10.86亿元，是新《证券法》修订后的首单先行赔付实践。证监会首次适用当事人承诺制度维护投资者合法权益，分别与紫晶存储案四家中介机构签署承诺认可协议。

二是充分发挥证券期货纠纷多元化解机制功能。全年调解成功案件3786件，为投资者挽回损失约6.52亿元。深化诉调对接机制建设，累计实现与全国98家人民法院建立诉调对接合作机制，促进金融司法协同联动。加快信息化建设，在线调解系统实现与“总对总平台”和“12386热线平台”对接。继续贯彻落实《关于依法开展证券期货行业仲裁试点的意见》，支持中国（深圳）证券仲裁中心高质量办理资本市场仲裁案件。

三是持续高标准做好投资者权益保护工作。围绕中小投资者利益“痛点”深入开展持股行权活动，推动提升上市公司质量。指导中证中小投资者服务中心现场参加500场A股上市公司2022年度股东大会，现场行使质询权670次，建议权33次，上市公司采纳率达99.8%。对1577家上市公司的董监事、高管人员开展股东大会规范性专题培训，切实督促上市公司提高治理水平。

根据中央金融工作会议精神，对照强监管、防风险、促发展的工作要求，2023年资本市场法治政府建设工作还存在一些不足，基础制度有待进一步完善，监管执法效能需要不断提升，投资者保护工作也要持续加强。

2024年，证监会将紧紧围绕高质量发展这个主题，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，持续深入推进资本市场法治政府建设。坚持服务实体经济这个着力点，推动股票发行注册制走深走实，不断完善资本市场基础制度，加强重点领域立法，为依法治市打牢基础。坚持强监管、防风险与促发展一体推进，把加强监管、防范风险作为高质量发展的重要保障，推动资本市场重点领域风险持续收敛。全面落实依法从严打击证券违法活动的工作要求，坚持监管“长牙带刺”、有棱有角，“零容忍”打击资本市场违法违规行为，严惩欺诈发行、财务造假等市场乱象，为实现资本市场高质量发展提供坚强法治保障。

(责编：王震、高雷)

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