近年来，以跨境电商为代表的贸易新业态已经成为推动国际贸易发展的重要力量。为有效做好金融服务，交通银行着力打造“跨境金融管家”、贸易服务和“丝路电商/跨境电商”等产品体系，全方位服务跨境电商开拓海外市场，助力中国品牌“扬帆出海”。

近日，交行安徽省分行为芜湖某重点跨境电商成功落地“丝路电商/跨境电商”综合金融服务产品，实现从系统签约、店铺绑定、收款提现、信息报送等全流程金融支持，极大满足了跨境电商金融需求。

数字赋能，搭建综合金融服务平台

“交通银行综合金融服务平台真是太好用了，就像贴心大管家。”客户口中的服务平台，就是交通银行研发的跨境电商服务平台。该平台以金融支付级的安全构架为底座，严格落实数据安全管理要求，通过交通银行自建平台对接境外支付机构，为跨境电商企业提供收款管理、跨境资金结算、销售订单归集和跨境信息申报等综合金融服务，帮助跨境电商企业实现在多个电商平台多店铺境内集中管理，进而提升外贸小微商户海外电商平台开店效率，有效降低电商客群业务运营成本。

优化系统，为客户提供一站式服务

在服务跨境客户融中，交行以一体化模式和“一件事”思维，努力为客户带来更优体验。据悉，交行通过在企业网银端搭建服务平台，帮助企业在线完成协议签约后，即可使用交通银行网银提供的店铺管理、跨境收款、结汇入账、监管申报等一系列服务。从客户使用后的反馈看，该系统一方面增强了提款便利度，客户提款操作时，系统可自动采集商户提款对应的交易信息，进而完成跨境收支申报，极大地提升了交易时效性；另一方面有效降低客户运营成本。客户在提款环节即显示汇率，结汇价格透明，客户可以自主选择结汇时一次完成提款或者多次提款，充分满足客户个性化金融需求。

严控风险，确保业务流程合规

该系统在严格落实监管要求及确保风险可控的前提下，搭建了“人工+线上”的全流程风险管控体系。事前针对平台企业进行客户身份识别、验证准入及签约；事中对资金流与信息流进行匹配，加强对大额交易、可疑交易、高频交易等异常交易的日常监测，及时识别风险隐患，并采取应对措施。事后对服务平台上的提现数据按比例进行抽取，形成抽查待办队列并推送经营单位进行核查。

下一步，交行安徽省分行将依托总行全牌照及境外布局优势，全面提升综合化联动服务及产品组合能力，为“走出去”企业提供更加专业高效的综合金融服务。（胡雨松）

(责编：曹淼、李源)

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