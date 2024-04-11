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全国水资源基础调查工作会议召开

2024年04月11日13:12 | 来源：人民网
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人民网北京4月11日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，4月9日，全国水资源基础调查工作会议在北京召开。

会议强调，水资源调查是党和国家赋予自然资源部门的重要职责，各地各单位要充分认识水资源是经济社会发展的刚性约束、是保障粮食安全和生态安全的关键因素，深刻认识水资源在山水林田湖草沙生命共同体中的关键作用，切实增强使命感、荣誉感、紧迫感，围绕自然资源工作定位，把握水资源基础调查的全域性、系统性、关联性、战略性，坚持改革创新引领，持续提高工作水平，为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供水资源基础信息。

会议就实施水资源基础调查作出部署。一是明确水资源基础调查目标。以我国陆域国土范围内的所有水体为调查对象，调查掌握全国水资源空间分布、数量、质量和动态变化等状况。二是确定水资源基础调查职责分工。部属单位要做好技术统筹和指导；各地要承担起调查的主体责任，发挥积极性，全面组织开展本区域调查工作。三是构建高效顺畅的工作机制。建立中央地方上下联动工作机制，形成工作合力；加强部门间沟通协调，构建优势互补的合作共享机制，避免重复性工作。四是打造水资源基础调查高素质人才队伍。构筑专业齐全、技术全面的“人才链”，培养建立一支长期稳定的水资源基础调查技术人才队伍。五是加强水资源基础调查科技创新、制度创新和成果应用，提升水资源基础调查全过程数字化与智慧服务能力。

会议还就贯彻落实全国自然资源工作会议部署，全力做好2024年自然资源调查监测工作提出具体要求。

(责编：杨曦、高雷)
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