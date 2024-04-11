人民网北京4月11日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，4月10日，“雪龙”号极地考察破冰船停靠山东省青岛市，标志着中国第40次南极考察队圆满完成考察任务，全部返回国内。

由自然资源部组织的第40次南极考察是在我国南极考察走过40年光辉历程的重要时刻，进行的一次承前启后、继往开来的重要科考活动。

据介绍，此次南极考察，首次由“雪龙”号、“雪龙2”号与“天惠”轮3船保障实施。考察队于2023年11月1日从国内出发，历时5个多月，总航程8.1万余海里。考察队在时间紧、任务重、恶劣环境频发的情况下，经过52天艰苦奋战，高标准建成秦岭站并开站投入使用。同时，围绕气候变化对南极生态系统的影响与反馈等前沿科学问题，完成宇航员海、阿蒙森海、罗斯海、南极半岛邻近海域、普里兹湾等海域的调查监测；开展了生态系统和近岸海洋、土壤、地质、大气、雪冰、空间等环境的综合调查监测，取得一批重要科研成果。

(责编：杨曦、高雷)

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