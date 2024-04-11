人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国第40次南极考察队完成考察任务回国

2024年04月11日13:14 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月11日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，4月10日，“雪龙”号极地考察破冰船停靠山东省青岛市，标志着中国第40次南极考察队圆满完成考察任务，全部返回国内。

由自然资源部组织的第40次南极考察是在我国南极考察走过40年光辉历程的重要时刻，进行的一次承前启后、继往开来的重要科考活动。

据介绍，此次南极考察，首次由“雪龙”号、“雪龙2”号与“天惠”轮3船保障实施。考察队于2023年11月1日从国内出发，历时5个多月，总航程8.1万余海里。考察队在时间紧、任务重、恶劣环境频发的情况下，经过52天艰苦奋战，高标准建成秦岭站并开站投入使用。同时，围绕气候变化对南极生态系统的影响与反馈等前沿科学问题，完成宇航员海、阿蒙森海、罗斯海、南极半岛邻近海域、普里兹湾等海域的调查监测；开展了生态系统和近岸海洋、土壤、地质、大气、雪冰、空间等环境的综合调查监测，取得一批重要科研成果。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局向有关地区和部门反馈2023年常规统计督察意见
　　人民网北京4月11日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，2024年3月27日至4月3日，国家统计局统计督察组按程序向内蒙古、安徽、湖北、广西、四川、云南等6省（区）和自然资源部、商务部等2个国务院部门反馈了常规统计督察意见。此前，根据党中央、国务院授权，按照《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》，国家统计局组建8个督察组，于2023年11月下旬至12月上旬对上述地区和部门开展常规统计督察。…
中国第40次南极考察队完成考察任务回国
　　人民网北京4月11日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，4月10日，“雪龙”号极地考察破冰船停靠山东省青岛市，标志着中国第40次南极考察队圆满完成考察任务，全部返回国内。 由自然资源部组织的第40次南极考察是在我国南极考察走过40年光辉历程的重要时刻，进行的一次承前启后、继往开来的重要科考活动。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部