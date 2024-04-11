人民网北京4月11日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，中国人民银行定于2024年4月17日发行中国极地科学考察金银纪念币一套。该套纪念币共2枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。

该套纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。

8克圆形金质纪念币背面图案为企鹅、“雪龙”号极地考察船，辅以局部南极地图轮廓及中国5座南极考察站点位、极地固定翼飞机等组合设计，并刊“中国极地科学考察40周年”字样及面额。

30克圆形银质纪念币背面图案为“雪龙2”号极地考察船、中国极地考察队冰芯取样工作场景、北极熊，辅以局部北极地图轮廓及中国2座北极考察站点位、极光等组合设计，并刊“中国极地科学考察40周年”字样及面额。

纪念币规格及发行量方面，8克圆形金质纪念币为精制币，含纯金8克，直径22毫米，面额100元，成色99.9%，最大发行量10000枚。30克圆形银质纪念币为精制币，含纯银30克，直径40毫米，面额10元，成色99.9%，最大发行量50000枚。

据介绍，该套纪念币由深圳国宝造币有限公司铸造，中国金币集团有限公司总经销。

(责编：罗知之、高雷)

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