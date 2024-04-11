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快递业两项增速全国居首 新疆包邮释放消费市场新活力

人民网记者 乔雪峰
2024年04月11日15:54 | 来源：人民网
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3月27日18时14分，从西安始发，满载30车快递电商货物的X387次集装箱多式联运班列抵达乌鲁木齐三坪站，标志着全国首趟快递电商“公转铁”集装箱班列顺利完成“首航”之旅，这条国内快递电商类货物干线运输新通道开通后，为促进西北地区快递电商业务发展增添新活力。

新疆路途遥远、快递“不包邮”、运费高一直是网购一族心里的痛。家住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市的孔先生在四川上学，毕业后回到新疆工作。

两地的网购体验差异，一度让孔先生很不适应。“有很长一段时间，我都不在网上购物，不是不想，而是‘不能’。”孔先生告诉记者，以前很多商家都不愿意往新疆发货，“最夸张的是有一次看上一件商品，卖价30多元，下单时显示要支付运费300元。”

“新疆与我国其他大部分省区距离较远，造成发往新疆地区的商品物流成本较高。同时，新疆地区地域广大，购物需求相对我国其他地区更加分散，规模效应不明显。”中国国际发展知识中心副主任魏际刚分析称，部分商家出于对售后覆盖不足、服务周期长的担忧，不愿意将商品卖往当地。

新疆线上购物不方便显然不利于全国统一大市场的建设，2023年，这一现象引起了国家邮政局的重视。“要加强新疆地区邮政快递基础设施建设，提升快递服务水平，发挥行业优势服务新疆经济社会发展。”

2023年7月，国家邮政局要求各寄递企业总部进一步完善电商快件寄递服务，亮明监管态度；8月下旬，部署各地开展电商快件寄递服务专项整治工作；从2023年9月份开始，国家邮政局每周调度专项整治工作进展情况，推动解决相关问题。

“专项治理取得了明显的成效。从监测数据来看，新疆地区的日均投递量较专项整治之前，增加了近百万件，日均出疆快件量也从专项整治前的60余万件增长至近80万件。”国家邮政局市场监管司相关负责人介绍。

“方便，现在真的很方便。前几天，我刚买了一套红酒架，3月19日下的单，23日就收到了，而且还是送货上门。”谈到如今网上购物的体验，孔先生不由地感慨道：“这种购物的感觉，真好！”

“这趟西安至乌鲁木齐的电商快递班列采用‘点到点’模式，全列集装化运输，其特点是定时定点，实现西安至乌鲁木齐快递电商货物次日达，为新疆消费者带来实惠与便利。”中国铁路乌鲁木齐局货运部生产科副科长王晶接受记者采访时表示，“公转铁”后的全程运输时间为38个小时，较公路运输缩短7个小时，货物运输价格下降57%。

“此次通过铁路集装箱班列发运货物，依靠火车运输安全、快捷、绿色的优势，提升了快递进疆通道的稳定性，也为新疆包邮提供了稳定的运力支撑。”新疆顺丰速运有限公司公共事务部负责人李守国告诉记者，这批快递货物主要流向是乌鲁木齐、昌吉等周边城市，班列到达车站的次日，乌鲁木齐市民在家门口，就能收到快递小哥送来的快递包裹。

记者从新疆维吾尔自治区邮政管理局获悉，自新疆实行包邮政策以来，快递企业业务量显著增长，电商平台发往新疆的非包邮订单平均运费已降低约80%。

此外，快递送达时间也大幅缩短，以往需要7到8天才能送达新疆的快递，现在已缩短至5天以内。特别是发往乌鲁木齐地区的快递，最快仅需73小时即可送达。

从国家邮政局日前公布的2023年度数据看，新疆快递业务量累计完成3.05亿件，快递业务收入累计完成62亿元，两项增速均排在全国首位。快递业已成为新疆发展最快的行业之一。

“新疆快递业务的两项增速均排在全国第一位，既彰显了邮政快递业发展的强劲势头，展现了新疆经济的澎湃活力，也在客观上降低了每票快件的单位成本，从而让更多电商平台和快递企业积极发力新疆市场，进一步完善畅通快递物流网络、激发线上消费需求。”魏际刚表示。

去年，新疆积极推动主要电商平台、寄递企业协同解决新疆网购“不包邮”“不发货”问题。电商平台与主要快递公司合作，在西安、咸阳设立发新疆快递中转集运仓，有效降低新疆用户网购运费，也为提升进出疆寄递物流效率、促进新疆农特产品销售提供有力支持。

以电商平台拼多多为例，继2022年首次上线新疆包邮后，今年再次升级快递服务，在新疆地区推行免费包邮送货进村，将末端配送网点与消费者的距离进一步缩短至2公里内、签收时效压缩到24小时。

生活在伊犁河谷的女孩马春宇已经有了七八年的网购经验，从几块钱的小商品到几千元的洗衣机都买过。“洗衣机买回来已经用了两年。”网购这些年，她见证了快递包邮服务升级。从率先对新疆开通包邮服务，送货进镇、乡，再到如今免费送货进村，马春宇渐渐有了“包邮区”消费者的购物体验。

此外，随着新疆寄递物流网络愈加完善，对推动新疆农特产品疆内收购、疆外销售“两张网”建设发挥了积极作用。2023年新疆农产品网络零售额同比增长22.8%，本地产“海鲜”网络零售额同比增长106.3%，表现更是亮眼。

对此，新疆邮政分公司运营管理部总经理高玉萍表示，2024年到2025年，新疆邮政将强化三级物流体系建设，进一步增强县及县以下区域的网运能力。“随着这些处理中心能力不断提升，新疆邮政将更好承接进出口邮件寄递，提高全程全网时限。”

(责编：申佳平、高雷)
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