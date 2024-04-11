人民网记者 车柯蒙

企业要生产，就要用电；企业有销售，就会产生发票。将两个数据综合分析所得来的税电指数，是税务部门在挖掘利用税收大数据方面的创新举措，也成为多地监测当地经济发展、服务宏观决策的常规指数。

税电指数如何反应经济运行状况？据业界专家介绍，税电指数既有企业的用电数据，又有发票数据，贯穿企业运行的采购、生产、销售三个环节。100是指数的荣枯线，高于100表明经济活跃，数值越大则活跃程度越高，低于100则表明经济活跃度降低。

近日，多地公布一季度税电指数，从数据来看，随着新质生产力加快推进发展，多地高技术制造业发展提速。

在中部省份江西，凭借创新驱动和产业升级，江西发展特色日益鲜明，增长动力持续性恢复，数字经济赋能下的新质生产力加快发展，江西经济实现稳健开局。2024年一季度，江西省税电景气指数为106.4，较前两个月提高1.1个基准点。

具体来看，一季度，江西省工业销售收入同比增长6.8%，增速高出全行业6.4个百分点，拉动全行业销售收入增长2.6个百分点。其中，制造业销售收入同比增长6.5%，对工业的增收贡献率达到87.8%。全省战略性新兴产业和先进制造业销售收入同比分别增长7.9%、6.6%，合计拉动全行业增长3个百分点。有色、电子信息两大行业快速增长，销售收入同比分别增长18.6%、25.7%，发挥较强支撑作用。

值得关注的是，一季度，江西省市场经营主体购进研发技术服务、信息技术服务同比分别增长125.6%、366.8%，采购计算机数字式处理部件、数字蜂窝移动电话系统等设备金额同比分别增长160.6%、37.7%。数据表明，经营主体在新技术改造应用、智能化装备上的投入不断加大，新质生产力正加快培育，技术的突破和生产要素的创新性配置，有效激发高质量发展的强劲动能。

“通过综合运用税收大数据和电力大数据，科学选取对经济景气程度变动敏感且具有代表性的发票购销及用电量等指标，通过模型测算而成的税电指数，有效涵盖了企业购、产、销三大环节，具有比抽样数据更全、比调查数据更真、比统计数据更快、比常规数据更准的四大独特优势，为我们跟踪观测经济发展情况提供了全新的视角和窗口。”国家税务总局江西省税务局税收经济分析处处长朱光勇表示。

在四川，全省互联网新业态消费向好发展，一季度，四川省税电指数达到106.1。在雅安，一家信息技术有限公司在今年1季度实现业绩同比增长27%。“我们公司现在已建成大规模绿色数据中心，标准A级机柜数量将超30000架，在建的项目得到了包括税收优惠等各项政策大力支持，发展动力强劲。”该公司财务总监李光辉表示。

在东部省份浙江，随着新质生产力加快推进发展，部分高技术制造业发展提速。今年一季度，浙江税电指数109.0，较2023年全年提升2.3个百分点，自2023年3月以来，持续处于景气区间。

数据显示，今年一季度，浙江专用设备、仪器仪表等高技术制造业税电指数分别达到112.5和109.1，环比提升1.9和6.1个百分点。与此同时，传统制造业改造升级、恢复向好，纺织、金属制品制造业税电指数分别达到110.7和110.8，环比分别提升3.1和6.3个百分点。

国家税务总局浙江省税务局经济分析处副处长何静在接受人民网记者采访时表示，从数据可以看出，实现高技术制造和传统制造双轮驱动，推动全国统一大市场和现代化产业体系加快构建，有力支撑实体经济回升向好，经营主体生产较上年同期有明显恢复。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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