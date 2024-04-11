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临沂（北京）招商推介会在京举办

2024年04月11日13:48 | 来源：人民网
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人民网北京4月11日电 （王绍绍）近日，临沂（北京）招商推介会在北京市举行。据了解，本次推介会集中签约项目31个，总投资额272.6亿元，涵盖高端装备制造、新能源、生物医药等多个领域。

“临沂是山东省面积最大、人口最多的城市，有着深厚的红色基因，充满创新创业活力，期待与大家共享开放良机和创业环境。诚邀各地企业选择临沂、深耕临沂，‘京’诚合作，‘沂’起共赢。”相关负责人表示，这次推介会标志着临沂与京津冀的合作打开了新空间、迈上了新台阶。

“京津冀地区是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的地区之一，也是引领全国高质量发展的重要地区。”上述负责人介绍，今年以来，临沂市计划面向京津冀、长三角、珠三角等地区举行系列招商推介活动，招引了一批引领性标志性项目。

据介绍，作为山东省布局的区域副中心，临沂地处京津冀、长三角两大国家战略交汇叠加地带，积极承接产业转移，吸引一大批企业项目，有力推动了经济社会高质量发展。2022年以来，共签约京津冀项目288个、总投资1180亿元。

近年来，临沂市建立“洽谈签约、开工建设、达产纳统”机制，把实体经济特别是制造业作为招引重点。数据显示，2023年临沂合同总投资亿元以上且省外投资额超过5000万元的签约项目659个、总投资额2577.35亿元；新开工项目583个，列全山东省第2位；签约开工率88.47%，位列全省第2位。两年来，临沂招引工业项目2274个，完成投资1280亿元，实现产值887亿元，拉动GDP增长1.6个百分点。

“临沂拥有北接南融开放之良机、万亿工业发展之红利、货行天下物流之优势、多姿多彩文旅之风情、近悦远来创业之环境，期待与广大企业共享京津冀机遇，同心种下‘合作树’，携手结出‘共赢果’，共同镌刻高质量发展画卷。”相关负责人说。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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