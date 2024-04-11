人民网北京4月11日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，近日，中国人民银行联合国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、金融监管总局和中国证监会印发《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。

《指导意见》的主要目标是，未来5年，国际领先的金融支持绿色低碳发展体系基本构建；到2035年，各类经济金融绿色低碳政策协同高效推进，金融支持绿色低碳发展的标准体系和政策支持体系更加成熟，资源配置、风险管理和市场定价功能得到更好发挥。

《指导意见》从哪些方面促进绿色金融产品和市场发展？中国人民银行有关负责人表示，一是推进碳排放权交易市场建设，研究丰富与碳排放权挂钩的金融产品及交易方式，逐步扩大适合我国碳市场发展的交易主体范围。二是在依法合规、风险可控和商业可持续的前提下，鼓励金融机构利用绿色金融或转型金融标准，加大对能源、工业、交通、建筑等领域绿色发展和低碳转型的信贷支持力度。三是进一步加大资本市场支持绿色低碳发展力度，支持符合条件的企业在境内外上市融资或再融资，募集资金用于绿色低碳项目建设运营，规范开展绿色债券、绿色股权投融资业务。四是大力发展绿色保险和服务，完善气候变化相关重大风险的保险保障体系。五是壮大绿色金融市场参与主体。

谈及如何强化气候变化相关审慎管理和风险防范，该负责人介绍，一是健全审慎管理，逐步将气候变化相关风险纳入宏观审慎政策框架，研究完善风险监管指标和评估办法。二是增强金融机构应对风险能力，推动金融机构将气候变化相关风险纳入风险控制体系和公司治理框架，推动保险机构建立气候变化相关风险评估预测模型，利用大数据等技术手段开展气候灾害风险分析。三是加强对绿色金融的行为监管和功能监管，提高风险早识别、早预警、早处置能力。

(责编：罗知之、高雷)

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