据国家开发银行最新消息，该行围绕五大类基础设施，加大中长期融资支持力度，全力服务全面加强基础设施建设，一季度发放基础设施贷款2669亿元，有力支持了扩大内需和有效益的投资，助力巩固和增强经济回升向好态势。

日前，西安咸阳国际机场三期扩建工程首条跑道飞行校验工作圆满完成，标志着三期扩建工程取得重大阶段性成果。今年一季度，国家开发银行陕西分行牵头多家金融机构发放银团贷款23.3亿元，累计发放银团贷款82.3亿元，为机场建设提供便捷、可靠金融服务。作为辐射“一带一路”的国际航空枢纽，项目建成后，可以保障年旅客运输8300万人次、货邮吞吐量100万吨、飞机起降59.5万架次，为“空中丝绸之路”建设增添新动能。

在江苏，常泰长江大桥南岸边跨钢梁精确合龙，标志着大桥建设全面进入全桥合龙冲刺阶段，为2025年建成通车奠定了坚实基础。国开行江苏分行发挥综合金融服务作用，为加快推动常泰长江大桥项目建设提供资金支持，今年一季度发放贷款4亿元，累计发放贷款26.51亿元。

在四川，随着检测车从南充北站驶出，巴中至南充高铁（巴南高铁）启动联调联试，进入工程验收关键阶段，预计年内全线通车，结束巴中不通高铁的历史。届时，四川巴中至成都、重庆的通行时间将从现在的近5个小时缩短至2个小时左右，巴中350多万百姓出行将更加快捷便利。国开行四川分行牵头组建银团为巴南高铁项目提供融资服务，一季度发放银团贷款11亿元，累计发放银团贷款90.2亿元，为项目建设顺利推进提供有力支持。

在甘肃，华能陇东能源基地施工现场一片繁忙景象。国开行甘肃分行综合运用碳减排专项贷款等产品，为项目建设提供优质高效金融服务。截至3月末，已累计向基地内风电、光电、调峰火电等项目发放贷款65.2亿元，为“绿电”外送提供“金动力”。在此基础上，甘肃分行近期又向基地内百万吨级二氧化碳捕集利用与封存研究及示范项目提供中长期贷款授信支持。

在广西，环北部湾广西水资源配置工程项目是国家150项重大水利工程之一，是国家水网建设规划的跨流域跨区域重大引调水工程。一季度，国开行广西分行为环北部湾广西水资源配置工程发放贷款2.3亿元。目前，工程施工进展顺利，建成后将有效提高供水安全保障能力，预计可为南宁、北海、钦州、玉林4个市21个县近1400万百姓提供安全卫生可靠的供水水源，有效保障34个产业园及重点企业用水需求，并将恢复改善灌溉面积130万亩，长远解决环北部湾广西区域水资源承载能力与经济社会发展布局不匹配问题。

国开行相关负责人介绍，下一步，该行将深入贯彻落实中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，立足职能定位，强化使命担当，聚焦服务国家战略，优化金融资源配置，积极支持五大基础设施建设，全力服务构建现代化基础设施体系，以高质量金融服务助力经济社会高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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