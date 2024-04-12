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逐“绿”前行 能源低碳转型助力可持续发展

王绍绍
2024年04月12日09:05 | 来源：人民网
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能源是国民经济和社会发展的重要基础。在“双碳”目标下，电力行业作为碳排放大户，是能源绿色低碳转型的重要领域。近日，国家能源局召开2024年全面深化改革暨推进职能转变工作领导小组会议，提出加快建立新型能源体系、新型电力系统，促进能源高质量发展。

新型电力系统既是新型能源体系的重要组成，又是实现“双碳”目标的关键载体。多位专家在接受人民网采访时表示，要抓住调整能源结构的“牛鼻子”，构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系，以能源行业的深刻变革助力经济社会发展的全面绿色转型。

加快技术迭代 促进清洁能源高效转化

先进能源设备是新能源开发利用的技术基础，转化利用清洁能源既离不开锂离子电池材料、压缩空气储能、液流电池储能、飞轮储能等核心储能技术，又离不开技术固碳、碳捕捉及利用和封存（CCUS）等关键工艺领域。

近年来，各地因地制宜，探索适合当地资源禀赋的能源转型和设备更新之路。宁夏腾格里沙漠富集了大量太阳能资源，日前，当地新能源基地200万千瓦光伏项目正在建设，广泛采用了“平单轴式太阳能光伏板支架”这一创新设备。据当地负责人介绍，平单轴式支架的“追光”效果明显优于固定可调式支架，在同容量下每个月新增发电量近800万千瓦时，3个月新增超2.4万兆瓦时，相当于2万多户家庭1年的用电量。

沙漠地区富集太阳能，山区和林区则蕴含着大量风能。吉林白城位于大兴安岭和长白山脉之间的西南下降气流通道，年有效风速时长达7000小时以上，具有广阔的风电发展空间。截至目前，当地已有20多家风电装备制造企业，实现了风电主机叶片、塔筒、机舱罩、电机、紧固件等风电全产业链的“一站式采购”，风电生产所需全部配件都可以实现本地化供应，生产成本大幅降低。

透过数据看实力，科技创新为我国清洁能源发展和能源低碳转型注入关键动力。我国申请的动力电池专利占据了全球的74%，已成为驱动电机最大的生产国；2023年风电机组等关键零部件的产量占到全球市场的70%以上，光伏多晶硅、硅片、电池片和组件产量占全球比重均超过80%……

“建议推动电力领域科技创新，加快新型电力系统、储能、CCUS等标准体系研究。”中国电力企业联合会专职副理事长王抒祥表示，下一步，要研发适应大规模、高比例、新能源友好的先进电网和储能等新型电力系统支撑技术，研究上述设备接入电网的运行控制系统，加大新技术应用示范的支持力度。

开拓绿电市场 保障绿电高质量发展

电力消纳正在成为绿电产业发展的重要保障，构建高比例新能源供给消纳体系是当前建设新型电力系统的关键。数据显示，在近年来新能源装机年均增长26%的条件下，我国新能源利用率连续五年保持95%以上，总体保持高速度发展、高比例利用、高质量消纳的良好态势。

智能化发展是电力行业实现绿色转型的重要方向。在江苏宿迁沐阳县，国网沭阳县供电公司大力推行电能替代和智慧用电，打造“全电厨房”“全电商铺”，构建“全电街区”，推动能源绿色消费，保障绿色电力消纳。截至目前，国网沭阳县供电公司已为餐饮商户配套了变压器43台，架设低压线路及改造低压电缆线路约84.63公里，推动餐饮商户内部完成“瓶改电”改造909户，让绿色电力“飞入寻常百姓家”，成为居民日常生活的一部分。

除了智能化用电，扩大绿电消费也是减排降碳的重要举措。在电力市场，被称为“绿证”的可再生能源绿色电力证书制度为消费绿色能源提供了保障。日前，国家能源局在京召开绿证核发工作启动会，12家发电企业和10家用户代表获得国家能源局核发的首批绿证，每个绿证都对应1000千瓦时的可再生能源电量。四川、新疆、湖南等地纷纷创下绿证交易新纪录，部分地区首次突破100万张。

“绿电消费既可通过单独购买绿证以‘证电分离’方式实现，也可通过同步购买可再生能源电力及相应绿证以‘证电合一’方式实现。”国家能源局新能源司相关负责人表示，激发绿电消费潜力和需求，对推动全社会提升绿电消费水平意义重大。

夯实保供基础 提升能源供应链韧性

能源安全事关经济社会发展全局，能源低碳转型需要兼顾能源的高质量发展和高水平安全。中国矿业大学（北京）原副校长姜耀东表示，新能源替代化石能源尚需时日，煤炭能源是我国向现代能源体系平稳发展的重要过渡桥梁。

富煤、缺油、少气的资源禀赋决定了我国以煤为主体的能源结构短期内难以改变，煤炭能源仍然是我国能源保供的“压舱石”。数据显示，当前全国煤炭生产供应平稳有序，全国统调电厂存煤超过2亿吨，全国规模以上原煤产量38.3亿吨，同比增长3.1%。煤炭市场运行逐渐趋于平稳，煤炭现货价格向合理区间回归。

为加快煤炭产业绿色低碳转型，山西长治建设“多能融合、多能互补”的新型能源体系，2023年实施绿色开采的煤炭矿井累计20座，先进产能占比达到93%，预计在2025年实现绿色开采煤矿30座，到2027年全市各类煤矿基本实现智能化。

煤电稳定而不够清洁，新能源清洁而不够稳定，如何有效兼顾能源体系的安全和低碳？有关专家指出，要鼓励新能源与煤电的发电组合，推动煤炭与清洁能源技术、产业与模式的有机融合，实现“1+1＞2”的协同效应。

“构建新型电力系统是一项复杂而艰巨的系统工程，需要科学统筹能源安全、绿色、经济三者的关系。”国家能源局相关负责人表示，下一步，将推动煤电和新能源一体化发展，促进新旧能源的优化组合，提高我国能源供应链的韧性。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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