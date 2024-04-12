人民网北京4月12日电 （记者杨曦）据国资委网站消息，近日，从南方电网获悉，截至目前，广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区新能源装机容量达到1.45亿千瓦，占总装机的32%，首次超过煤电，成为第一大电源类型。

分省区看，广东、广西、云南、贵州、海南新能源装机分别为5016万千瓦、2932万千瓦、3860万千瓦、2052万千瓦、639万千瓦，各占全省（区）总装机的27%、44%、31%、32%、44%。其中，广西、海南两省（区）的新能源均成第一大电源。

从时间维度看，2021-2023年，在南方五省区新增电源中，新能源占比达63%，分别为1071万千瓦、844万千瓦、4857万千瓦。2023年底，南方五省区新能源装机总容量突破1.32亿千瓦，较2020年实现翻番。今年一季度，新能源新增投产1254万千瓦，同比增长72%。

从出力贡献来看，今年以来，南方五省区新能源单日最大发电量已6次创历史新高，最高达10.4亿千瓦时，日发电渗透率（发电量占总装机出力的占比）最高达31.12%，相当于当天每用4度电，就有超过1度来自新能源。今年截至目前，南方五省区新能源发电量达653亿千瓦时，同比增长67%。

据悉，南方电网公司在南方五省区成立了新能源服务中心，同时上线新能源并网管理信息系统，实现新能源从报装到并网的一站式服务，推动了新能源应开尽开、应并尽并、能并快并。

(责编：杨曦、高雷)

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