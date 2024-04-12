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对话企业家·国货“潮品”新势力

丽知集团黄思旗：提“质”引“流” 持续以创新力积淀匠心口碑

人民网记者 王仁宏
2024年04月12日15:57 | 来源：人民网
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2024年政府工作报告指出，培育壮大新型消费，实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。

从国产新手机一机难求，到国货美妆迅速崛起，再到新能源汽车、锂电池等大批国货之光走出国门，近年来，国货“潮品”在国内外市场屡掀热潮，成为经济“稳增长”的“新活水”。近期，人民网高端访谈栏目《对话企业家》推出“国货‘潮品’新势力”系列访谈，以鲜活案例见证品牌的蜕变历程，揭示国货“潮品”背后的创新精神及成长故事。

爱美之心，人皆有之。近年来，随着社会经济的蓬勃发展以及消费观念的逐步更新，人们对“美”的追求已日益成为消费的新动力。为了响应个性化的市场需求，以国货美妆为代表的颜值消费品正如雨后春笋般涌现，“颜值经济”繁荣兴盛，成为消费市场的生力军。

市场选择琳琅满目。面对众多老牌品牌构建的既有格局，新兴美妆品牌如何突围、站稳脚跟，持续为“美丽”加码、为“自信”护航？近日，丽知集团CEO、INTO YOU心慕与你创始人黄思旗在做客人民网《对话企业家》栏目时，表达了自身对行业的创新思考。

“作为快消行业，彩妆品牌往往更新迭代较快，入局者较多。从业者必须时刻保持学习态度，紧跟消费者需求变迁，在创新研发中持续提升品牌价值。”他说。

成立于2019年的INTO YOU心慕与你（以下简称INTO YOU），是一家以唇部彩妆为主打的消费品牌。此前，黄思旗曾基于在直播带货和自媒体领域的运营经验，先后与多个美妆品牌建立起运营合作关系。正是这样的经历，让黄思旗得以深入了解美妆赛道，并为今后的创业埋下伏笔。

“通过交谈，我们看到了消费者对哑光妆效的需求，而当时大部分品牌仍在做丝绒质地唇部产品，由此也萌发做一款唇泥彩妆的想法。”在经过多方调研后，团队决定从产品质地上下功夫，以全新品类试水美妆市场。

这样一个因“聊天”而萌发的想法，让黄思旗团队快速察觉到市场的品类空白，就此敲开了美妆市场的大门。

2020年，凭借“唇泥”概念和颇具竞争力的定价，面世第一年的INTO YOU，销售额便突破千万元关口，主打产品曾一度“卖断货”。极限单品的突围，成功让品牌实现了从“0到1”的突破，也为后续完善产品品类、实现“1到N”的布局打下基础。

回顾这段经历，黄思旗用“必然”和“幸运”形容当时的感受。

他看到，得益于我国全面、完善的产业体系，近年来，众多初创的消费品牌得以快速涌现，叠加社媒平台和国货风潮的持续催动，不断为国货品牌的发展注入了更多“确定性”。

“庆幸的是，市场和产业的成熟，有机会让更多消费者看到，有一个坚持对色彩和质地创新的品牌。” 黄思旗说。

凭借着主打品的“火爆”，INTO YOU在短时间内便吸引了较大声量。而随着时间的演进，曾因成熟产业链而快速孵化的INTO YOU，很快便感受到了产品同质化带来的掣肘。

如何在“你无我有、你有我优”中持续吸引用户目光？“创新为主、营销为辅”成为黄思旗团队应对市场竞争的不二法门。

“想要用户看到，首要考虑的是你有没有抓住用户的核心需求。所谓的‘新奇特’，不是为了创新而创新，而是基于细分需求，持续在创新中领先‘半个身位’。”他说。

这里的“半个身位”，指的是三到六个月，这也是黄思旗对标“优秀从业者”的具象指标。

“消费者的口口相传，就是最好的宣传。”在他看来，创新是产品传播的最好举措。面对你来我往、你赶我超的竞争态势，INTO YOU仍将发力重点放在对配方、质地、色彩迭代上，让产品能跟得上需求变化、持续满足各类消费需求。

同时，基于过往的运营经验，INTO YOU紧跟消费者步伐，通过短视频、直播、IP联名、Kol（关键意见领袖）种草等方式推动营销创新，让产品“好用且有趣”，在潜移默化中增强裂变效应。

展望未来，黄思旗认为，美妆行业前景依然广阔。他看到，对比国际美妆品牌的发展经历，国内美妆行业整体还处于发展的渗透阶段，在对细分需求挖掘、细分品类创新，及下沉市场、海外市场开拓上仍有较大空间，仍需在品类创新、色彩研发和专利打造上重点发力。

“现在，越来越多的年轻人已成为消费的主流群体。这决定着美妆从业者必须时刻保持学习力，让产品始终能跟得上、甚至引领市场变化，在常研常新中持续发掘品牌增长的‘第二曲线’。” 黄思旗说。

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(责编：王仁宏、高雷)
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