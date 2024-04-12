原标题：在海拔4000米不降容运行！上海电气输配电集团多款创新产品亮相2024储能国际峰会

在今年第12届储能国际峰会暨展览会（ESIE 2024）上，一些企业在顺应国家战略背景下，推出了一系列高性能的储能和变电产品。这些产品顺应了能源转型的趋势，对我国实现“双碳”目标进行了有力的呼应。

作为我国储能行业的代表性企业，今年上海电气输配电集团推出的集中式空液冷2*2.6MW储能变流器、集中式空液冷5.2MW逆变升压一体机、组串式215kW储能变流器等新产品颇受业内关注。

降低投资成本，实现大容量高效运行

对储能系列产品来说，在增加储能容量的同时，还要再降低投资成本，不是件易事。这需要厂家设计出更高效的能量转换、更稳定的控制系统、更可靠的散热系统。

近年来，我国储能行业掀起了电芯大容量、系统大规模的热潮。据业界人士介绍，20尺5MWh储能系统，与目前主流的20尺3.72MWh的储能系统相比，系统容量提升约35%，同时可大幅降低用地面积和建设成本。20尺5MWh+的产品或是市场未来。

今年上海电气输配电集团推出的集中式空液冷2*2.6MW储能变流器和集中式空液冷5.2MW逆变升压一体机，可完美适配20尺单舱5MWh+的储能系统方案。另外，空液冷技术结合了风冷散热和液冷散热的优点，可以提高储能变流器的散热效率，保障其较高的稳定性以及使用寿命。

据介绍，集中式空液冷2*2.6MW储能变流器采用双支并联的设计，使得在现场调试环节，即使没有电网接入，在具备电池的情况下，也能实现双支路对拖充放电试验，大幅减少调试周期。

今年储能国际峰会主题为“发展储能新质生产力，开创能源转型新格局”。众多厂家纷纷推出低碳环保、节能节约型的储能产品。上海电器股份有限公司人民电器厂推出了RMW3GD-4000/2直流隔离开关。该系列产品是应对 "源网荷储"一体化高保护要求，而专门研发出的一款集高性能、小型化、低功耗、低温升、低耗材于一体的直流隔离开关产品。

创新工业设计，化解行业“木桶效应”

在今年3月的全国两会上，多位代表委员热议储能行业的短板问题。国家发改委、国家能源局在《加快推动新型储能发展的指导意见》中提出，到2025年实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上。到时，我国新型储能将由商业化初期步入规模化发展阶段。

而要实现这一目标，行业需要解决当前所面对的一些短板问题。业内有“木桶效应”的说法，就是指一个系统的性能往往受限于其最弱的环节。

在传统的并联电池系统中，由于电池簇之间的差异，容易会出现某些电池簇被过度使用，而其他电池簇未能充分利用的情况。这就像一个木桶，其盛水量受限于最短的那块木板；对机器来说，其整体效率也很容易会被某几个部件所限制。

今年展览会上，这类问题有了答案。上海电气输配电集团推出了组串式215kW储能变流器，适配主流280Ah~320Ah电芯。它通过“一簇一管理”方式，使得每个电池簇都可以独立运行，足以能够抑制簇间环流、降低损耗，进而提升了系统全生命周期充放电容量。

适用恶劣工况，低温也能正常作业

人迹罕至的高原山地，是新能源资源的“富矿”。如平均海拔高度在4000米以上的青藏高原，很多地区年平均日照时间在3000小时以上。但要储存并利用这些太阳能资源需要稳定性极强的设备。高原地区气压低，温度也低，这会使得电池性能下降，内阻增大、容量降低；同时，高海拔地区的低气压也容易导致机器内部的气压下降，导致机器故障增多。

据介绍，集中式空液冷2*2.6MW储能变流器，就可以适应各类复杂环境。它具备IP65高防护等级，无惧高风沙、高湿度、高盐雾；而且能适用3000到5000米的高海拔场景，实现在海拔4000米不降容运行；该设备运行温度为-35℃～+60℃。

上海电气输配电集团推出的SCB13-5200/35干式变压器，也能满足高海拔地区安全运行要求，可以广泛适用于储能、风电、光伏等新能源领域；其短路阻抗实测达到8.18%，空、负载损耗均达到SCB13型国标产品标准。

据介绍，该系列变压器采用箔式绕组气道设计与安匝平衡优化，铁芯上下轭采用4组穿芯结构。这种设计，有优异的抗突发短路性能，较强的短时过载能力；而且它工作运行产生的噪音比较低，从而兼顾绿色环保。

(责编：曹淼、李源)

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