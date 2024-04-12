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招联“智鹿”大模型加快数智化进程 科技护航诠释消保责任担当

2024年04月12日16:38 | 来源：中国网财经
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原标题：招联“智鹿”大模型加快数智化进程 科技护航诠释消保责任担当

　　科技飞速革新的当下，人工智能大模型技术正在引领新一轮创新热潮，而大模型技术的兴起和持续迭代升级，也使得金融业在以数智赋能消保方面进行了深度探索。作为普惠金融的践行者，招联将消保定位为核心能力之一，持续加大消保数智化体系建设，2023年，招联发布消费金融行业首个130亿参数开源大模型“智鹿”，在提升风险防范能力、助推降本增效的同时，进一步推进数智赋能消保工作稳步发展，坚定捍卫金融消费者合法权益。

　　今年全国两会期间，政府工作报告提出要深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。“人工智能+”首次在政府工作报告中被提出，标志着人工智能技术在国家发展中的地位日益提升，也意味着大模型将有更加广阔的发展空间。

　　原银保监会非银部在《中国金融》发表的署名文章《引领消费金融公司规范有序发展》中指出:“招联率先探索纯线上业务模式，标志着行业数字化转型的起点。”招联自成立以来，始终将科技创新作为高质量发展的关键引擎，并通过数智化升级更广泛服务消费者的金融需求，“智鹿”大模型是招联积极拥抱数智化，践行“以科技践行普惠，让信用不负期待”理念的重大举措。

　　该模型落地消费金融实际业务场景，为招联带来了显著的效率提升和用户体验优化。通过智能联络系统，能够基于客户画像，自动生成丰富多样的可选话术，客服人员在与客户沟通时，可以实时获取精准的话术推荐，提升回复的准确性和个性化程度。经过模拟测试显示，“智鹿”客服环节比人工操作节约时间成本近80%，对接效率的大幅增长优化了客户服务体验，通过提升服务内核解决了民之所需。

　　此外，招联大模型在消费金融保护工作中也发挥了重要作用。通过智能辅助系统，该模型能够实时监控业务风险，及时发现潜在问题，并提供相应的解决方案，这不仅提高了消保工作的及时性，还有效降低了风险发生率，确保了消费金融业务的稳健运行。通过其强大的自动化能力，“智鹿”能够自动生成相关报告和文档，帮助消保人员快速整理和分析业务数据，大大减轻了人工整理编辑的工作量，进一步提升消费金融保护工作的质量和效率，为消费金融业务的快速发展提供了有力支持。

　　“智鹿”发布后，不仅模型整体的可控性与安全性得到行业专家高度肯定，在通用知识领域的技术水平和创新实力也获权威认可，与百度、阿里、OpenAI、清华大学等企业和高校自研大模型同期入榜国内权威榜单C-Eval(排名TOP20)和CMMLU(排名TOP10)。 后续，招联将把大模型技术应用于风控管理、代码生成、运营提升、精准客服等多个细分场景，并在“智能体”技术、仿真模型、科技向善等方面持续探索，进一步提升消保工作水平，有效防范和应对可能发生的系统性风险，维护和谐稳定的金融生态。

　　基于长期积累的金融科技实力，招联始终扎实推进消费者权益保护工作。为加强网络安全管理，招联制定全面标准，实施三网隔离，形成规范检查机制；在数据安全方面，招联建立了完善的管理制度和技术体系，从数据的收集、存储到使用、传输，每一步都有严密保障措施。面对层出不穷的网络安全威胁，招联协同股东中国联通联合打造私有云服务和敏捷防御机制，提升服务质量和效率。同时，招联还建了涉诈可疑交易识别管控体系，仅2023年一年成功拦截近万名受骗客户交易，拦截借款金额超过3亿元。

　　回顾来看，招联消费者权益保护工作已取得明显成效，多次获得权威机构认可，树立业内实践标杆。其中，“以数智科技赋能消费者权益保护”荣获2023普惠金融优秀案例“消费者权益保护奖”，“招联全方位推进消保工作 多层次宽领域构筑消保盾牌”荣获“2022-2023年度深圳银行业社会责任优秀案例”，彰显消金排头兵的责任担当。

　　加强金融消费者权益保护工作，是防范和化解金融风险的重要内容，对提升金融消费者信心、维护金融安全与稳定、促进社会公平正义和社会和谐具有积极意义。招联将持续践行社会责任，坚持业务发展与消费者权益保护协调共进，为金融消费者美好生活保驾护航。

(责编：曹淼、李源)
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