人民网北京4月12日电 （黄盛）国务院12日出台了《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称《意见》）。《意见》共9个部分，简称资本市场新“国九条”。

据介绍，《意见》是继2004年、2014年两个“国九条”之后，又时隔10年，国务院再次专门出台的资本市场指导性文件。证监会主席吴清表示，新“国九条”聚焦中国式现代化这个中心，锚定金融强国建设这一奋斗目标，分阶段提出了未来5年、2035年和本世纪中叶资本市场发展目标。证监会将继续加强与各方面的工作协同，促进形成推动资本市场高质量发展的强大合力。

清华大学五道口金融学院副院长田轩在接受人民网记者采访时表示，新“国九条”为资本市场高质量发展规划了“路线图”，要坚持市场化、法治化、国际化的方向，认真落实“建制度、不干预、零容忍”的要求，同步完善相关配套法律法规和监管制度，压紧压实发行监管全链条各方责任。

明确资本市场发展目标

勾勒催人奋进的发展蓝图

《意见》明确了接下来资本市场发展目标主要包括：未来5年，基本形成资本市场高质量发展的总体框架，投资者保护制度机制更加完善，上市公司质量和结构明显优化，证券基金期货机构实力持续增强，资本市场监管能力和有效性大幅提高；到2035年，基本建成具有高度适应性、竞争力、普惠性的资本市场；到本世纪中叶，资本市场治理体系和治理能力现代化水平进一步提高，建成与金融强国相匹配的高质量资本市场。

“新‘国九条’从投资者保护、上市公司质量、行业机构发展、监管能力和治理体系建设等方面，勾画了一幅令人振奋、催人奋进的发展蓝图。”吴清对此表示，这一系列发展目标是系统全面的，也是层层递进的，必须坚持市场化法治化改革方向不动摇，尊重规律、尊重规则，坚定不移把蓝图变成现实。

“新‘国九条’体现资本市场的政治性、人民性，明确要坚持和加强党对资本市场工作的全面领导，坚持以人民为中心的价值取向。”田轩向人民网记者表示，新“国九条”明确的资本市场发展的三个阶段目标层层递进，与我国资本市场三十多年发展历程中取得的一系列成果及尚需进一步完善的短板息息相关，为资本市场高质量发展规划了“路线图”。

构建“1+N”政策体系

形成全方位立体化的资本市场监管

与前两个“国九条”相比，新“国九条”强调要坚持和加强党对资本市场工作的全面领导，坚持以人民为中心的价值取向，更加有效保护投资者，特别是中小投资者合法权益；强调要坚持稳为基调，要强本强基，严监严管，以资本市场自身的高质量发展更好地服务经济社会高质量发展的大局。

吴清认为，新“国九条”坚持系统思维、远近结合、综合施策，与证监会会同相关方面组织实施的落实安排，共同形成“1+N”政策体系。其中，“1”就是《意见》本身，“N”就是若干配套制度规则。

据介绍，今年3月，证监会已发布严把发行上市准入关、加强上市公司持续监管等4个配套政策文件。4月12日，证监会发布了加强退市监管的配套政策文件，并对6项具体制度规则公开征求意见，交易所也就一批自律规则同步征求意见。

田轩认为，“1+N”政策体系下，我国资本市场的改革坚持市场化、法治化、国际化的方向，认真落实“建制度、不干预、零容忍”的要求，同步完善相关配套法律法规和监管制度，压紧压实发行监管全链条各方责任。

吴清表示，在强监管方面，证监会将构建全方位、立体化的资本市场监管体系，全面落实监管“长牙带刺”、有棱有角。

形成共建共治共享的有效治理

合力推动资本市场高质量发展

资本市场参与主体众多、运行机理复杂，推动资本市场高质量发展离不开各方的合力。对此，《意见》明确要推动加强资本市场法治建设，大幅提升违法违规成本；加大对证券期货违法犯罪的联合打击力度；深化央地、部际协调联动；打造政治过硬、能力过硬、作风过硬的监管铁军。

“一个好的市场生态，机构投资者和个人投资者将共生共长、长线短线各类资金各得其所、发行人投资人相互成就、市场各参与方归位尽责、监管与市场良性互动。”吴清认为，这需要各相关方面一道，共同把握好投融资、一二级市场、入口与出口、场内与场外等各类均衡关系，形成共建共治共享的资本市场有效治理。

针对资本市场的有效治理，《意见》强调加强法治，围绕大幅提升资本市场违法违规成本，完善行政、刑事、民事立体化追责体系，提出了不少硬措施。田轩建议，一方面要从发行准入、上市公司持续监管、中介机构监管等各方面健全全链条监督问责体系，一方面要结合具体规则政策形成资本市场监管典型案例，为各地金融管理部门和司法等各部门携手规范市场明确标准。

“只要持之以恒抓下去，资本市场一定会更加海晏河清。”吴清说，推动资本市场高质量发展，有利于促进科技、产业和资本高水平循环，完善现代化产业体系，推动发展新质生产力；有利于丰富金融产品和服务，创造更多增加居民财产性收入的机会；也有利于发展股权融资，优化融资结构，完善中国特色现代金融体系。

相关链接：

国务院发布资本市场新“国九条”

证监会主席就贯彻落实资本市场第三个“国九条”答问

一图速览中国资本市场第三个“国九条”

(责编：申佳平、高雷)

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