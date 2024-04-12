人民网记者 杜燕飞

长期以来，中小微企业、民营企业融资难、融资贵问题比较突出，这些企业大多处于初创期或者成长期，缺乏有效的抵押和担保，难以满足传统信贷模式的贷款要求。

为完善以信用信息为基础的普惠融资服务体系，有效提升中小微企业融资便利水平，国务院办公厅日前印发《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》按照加强平台优化整合、信息归集共享、数据开发利用和网络安全保障等“四个加强”的基本思路，推动为中小微企业提供高质量金融服务。

“金融机构提供信用融资服务，需要通过掌握企业信用信息判断企业信用水平，而这些企业信用信息较为分散、获取难度非常大，制约了金融机构基于信息发放信用贷款的能力。银行给企业特别是中小微和初创型企业，包括一些大学生创业贷款，对整体信用情况不掌握，对资产情况不掌握，个别信息分散在不同部门，这是个非常大的堵点，也是非常大的‘痛点’。”国家发展改革委副主任李春临日前在国新办举行的政策吹风会上表示，为解决这一“痛点”，国家发展改革委建设了全国融资信用服务平台，通过加强信用信息共享应用，帮助中小微企业以“信”换“贷”，就是以信用换取贷款。

今年的《政府工作报告》指出，化融资增信、风险分担、信息共享等配套措施，更好满足中小微企业融资需求。

据介绍，融资信用服务平台是政府部门指导建立的通过跨部门跨领域归集信用信息、为金融机构开展企业融资活动提供信用信息服务的综合性平台，在破解银企信息不对称难题、降低企业融资成本等方面发挥重要作用。该平台具备信用信息查询、融资需求对接、惠企政策直达和融资增信服务等四大功能，为中小微企业尤其是民营企业提供了便捷化的融资渠道。

“站在普惠金融发展十年的新起点上，国务院办公厅印发《实施方案》，对于完善普惠金融领域基础设施、高质量推进普惠金融发展具有重要的促进作用。”金融监管总局普惠金融司负责人冯燕在上述政策吹风会上表示，金融监管总局将积极与国家发展改革委等部门合作，深化信用信息共享工作，指导银行机构依法合规用好信用信息，提升共享应用效能。

中国人民银行征信管理局局长任咏梅在上述政策吹风会上表示，中国人民银行将研究推动中小微企业支付资金流信息的共享应用，形成与信贷信息互补的服务格局，进一步提升没有信贷记录的中小微企业的融资便利性。进一步扩大动产融资统一登记公示系统的登记范围，加大应收账款融资服务平台的推广应用，助力中小微企业利用动产获得融资。

“统筹融资信用服务平台建设，完善信用信息，有助于缓解中小微企业融资过程中对抵押物的依赖，增加融资可得性。”邮储银行研究员娄飞鹏在接受人民网记者采访时表示，金融机构需要充分利用融资信用服务平台信息，针对特定领域的中小微企业创新针对性金融产品，为中小微企业提供更多的信用贷款服务，做好普惠金融大文章。金融监管部门也要鼓励银行、担保等不同金融机构积极对接融资信用服务平台，用好融资信用服务平台信息，更好服务中小微企业。

招联首席研究员董希淼对人民网记者表示，建议以此为契机，加快建设全国性或区域性中小微企业信息共享平台，免费提供给金融机构使用。一方面弥补企业信用数据较少等不足，降低中小微企业缺数据、缺征信、缺担保等对融资的影响；另一方面提升金融机构产品创新和风险防控能力，进而提升金融服务质效，促进综合融资成本稳中有降。建议进一步建立健全企业、银行、政府各方责任共当和损失分担机制，构建和完善针对中小微企业的征信体系和失信惩戒机制，提升中小微企业信用基础水平，改善民营企业金融服务信用环境。

“我们将继续联动国家发展改革委、中国人民银行、税务总局等部门，深化涉企信用信息共享，继续扩大信息共享范围，拓展信息共享深度，优化信息共享方式，更好破解银企信息不对称难题。我们也将联动财政部、税务总局，落实小微企业、个体工商户贷款利息收入免征增值税等政策。构筑良好服务环境，将政策红利撬动的金融资源有效转化为小微企业的发展动能。”冯燕说。

(责编：申佳平、高雷)

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