人民网4月12日电 （王绍绍）近年来，政务服务“最多跑一次”“一网通办”“一网统管”等创新实践不断涌现，各地政府业务信息系统建设和应用成效显著。

近日，清华大学五道口金融学院金融安全研究中心发布研究报告《数字政府建设的现实机遇、方法路径和典型案例》（以下简称《报告》）。《报告》指出，要将数字政府建设置于数字经济、数字社会、数字生态的辩证关系中来理解，准确认识数字政府建设的重大意义。

数字政府建设是数字时代创新政府治理理念和方式的重要举措，对加快转变政府职能有着重大的理论意义和实践价值。《报告》表明，数字政府建设既是顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，建设网络强国、数字中国的基础性和先导性工程；又是立足全面深化改革全局，创新政府治理理念和方式、形成数字治理新格局、推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措。

“十四五”以来，我国数字政府业务场景建设项目已达2.8万个，数字政府承建企业超过24万家，数字政府建设不断向更深层次、更广领域拓展。《报告》指出，我国各级政府数字技术平台支撑体系和政务服务场景应用成效显著，数据共享和开发利用取得积极进展，一体化政务服务和监管效能大幅提升，数字治理成效不断显现。我国在国际上逐渐从“追赶者”转换到“并跑者”“领跑者”，走出了一条具有中国特色的改革创新发展之路，为纵深推进数字政府建设打下了坚实基础。

通过归纳既有可复制、可推广经验，《报告》将当前各地数字政府建设的路径提炼为先行引领型、系统应用型、特色赋能型、融合发展型和后发追赶型五种类型。整体而言，各地普遍围绕政务服务“一网通办”、社会治理“一网统管”、政府办公“一网协同”，推进以一个省级政务云、M个市区县云和N个行业云为布局模式的“1+M+N”政务云服务体系建设，提升电子政务一体化便捷度，有效打通部门之间、层级之间、地区之间的数据壁垒，有效辅助政府履职与决策，对于数字经济的支撑、对数字社会的赋能、对数字生态的引领作用持续显现。

大数据、人工智能、区块链等新兴技术快速迭代，深刻地影响着社会治理的方方面面。着眼于网络中国、数字中国建设全局，《报告》提出，立足当前数字政府建设的重点难点和热点问题，借鉴各地数字政府建设过程中涌现出的典型案例与模式，国家层面应进一步采取措施，持续完善数字政府建设的共享协调机制、共建共用水平、应用服务效能、治理模式探索和安全保障水平。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：申佳平、高雷)

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