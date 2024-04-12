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提升全民核科学素养 第十二届“魅力之光”核科普活动启动

2024年04月12日17:56 | 来源：人民网
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人民网北京4月12日电 （记者杜燕飞）在第九个全民国家安全教育日即将到来之际，第十二届“魅力之光”核科普活动启动仪式暨弘扬科学家精神院士专家讲座活动11日在北京举办。此次活动首次纳入“科学与中国”院士专家巡讲活动，旨在传承“两弹一星”精神、弘扬“科学报国”传统，面向青少年开展核安全、总体国家安全观宣传教育，提升全民核科学素养。

第十二届“魅力之光”核科普活动正式启动。主办方供图

第十二届“魅力之光”核科普活动正式启动。主办方供图

国家原子能机构副主任刘敬表示，“魅力之光”核科普活动已成为全国性核科普知名品牌，为营造良好的核能发展环境发挥了积极作用。对于做好核科普工作，要逐步迈向高阶化，推动核科普工作走深走实；突出专业化支撑，提升核科普工作的专业水准；与先进传播工具深度融合，加快形成核科普新质生产力。

生态环境部（国家核安全局）核设施安全监管司司长李治国表示，核科普活动对提高公众核安全意识具有重要作用，后续要进一步做好核科普工作，积极践行“两弹一星”精神，以科技创新助力核安全高质量发展，凝聚合力推进核科学普及工作。希望通过本次活动，进一步弘扬科学家精神，增强全民核安全意识，共同守护核安全。

中国核学会党委书记、理事长王寿君表示，今年“魅力之光”核科普活动突出“两弹一星”精神传承，“科学报国”传统弘扬，立意高远，正当其时。核科技工作者要持续探索突破，聚焦新质生产力，不断发展繁荣科学文化，着力提升全民核科学素质，有力推进中国核事业健康高效发展。

中核集团党组成员、副总经理申彦锋表示，中核集团邀请业外公众深度、沉浸式参与核科普活动，已经形成五大科普品牌，实现关键群体全覆盖。将继续致力于核科普工作，弘扬科学精神，让核工业更加贴近公众，赢得更多理解和支持，为实现核科技高水平自立自强，建设核工业强国而不懈奋斗。

《核能点亮梦想 携手共创辉煌——“魅力之光”十二周年白皮书》发布。主办方供图

《核能点亮梦想 携手共创辉煌——“魅力之光”十二周年白皮书》发布。主办方供图

启动仪式上，同期发布了《核能点亮梦想 携手共创辉煌——“魅力之光”十二周年白皮书》，启动了弘扬“两弹一星”精神的文创大赛。

据介绍，中国核学会、中国核电联合举办的“魅力之光”核科普活动自2013年开始每年举行，通过知识竞赛、院士讲座、核电夏令营、核科普讲解大赛等形式，连续11年吸引了以中学生为主体的超500万人学习核科学知识，激发了青少年强核报国的决心信心。

(责编：申佳平、高雷)
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