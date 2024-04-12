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14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》

商务部：推动释放换新潜力 更好满足美好生活需要

2024年04月12日20:11 | 来源：人民网
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人民网北京4月12日电 （焦磊、实习生张泊洋）推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措，将有力促进投资和消费。近日，商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），组织在全国范围内开展汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”。

商务部消费促进司负责人在解读《行动方案》时表示，汽车、家电、家装厨卫市场综合体量大，带动效应强，相当一部分产品使用年限较长，能耗排放较高，质量安全存在隐患，换新升级潜力巨大。目前距上轮推动全国范围消费品以旧换新工作已近15年，更新需求进入集中释放期。近年来，部分地区开展汽车、家电以旧换新，推进家装“焕新”，取得积极成效，积累了一定经验。

与此同时，开展消费品以旧换新还面临一些困难问题，主要是政策激励有待加强，回收拆解体系有待完善，流通堵点有待破除等，亟需出台举措，推动释放换新潜力。结合汽车、家电、家装厨卫等消费品市场情况，商务部在深入调研、广泛听取各方意见建议的基础上，提出了消费品以旧换新的政策措施，并会同相关部门进一步完善形成了《行动方案》。

总体要求上，《行动方案》提出，坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力，顺应消费市场新形势新趋势，坚持中央财政和地方政府联动，以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，以政策为激励，以畅通循环为驱动，逐步建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制，着力扩大国内需求，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，更好满足人民群众美好生活需要。

具体来看，通过加大政策引导支持力度，力争到2025年，实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰，高效节能家电市场占有率进一步提升；报废汽车回收量较2023年增长50%，废旧家电回收量较2023年增长15%；到2027年，报废汽车回收量较2023年增加一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。

《行动方案》明确了消费品以旧换新的三项重点任务：开展汽车以旧换新；推动家电以旧换新；推动家装厨卫“焕新”。

如何实施三项重点任务？该负责人表示，开展汽车以旧换新，要推动汽车换“能”，着眼新车、二手车、报废车、汽车后市场等汽车全生命周期各环节，加大政策支持力度，畅通循环堵点，强化改革创新引领，全链条促进汽车以旧换新；推动家电以旧换新，要推动家电换“智”，以便利城乡居民换新为重点，健全废旧家电回收体系，打通废旧家电回收“静脉循环”堵点，畅通家电更新消费循环；推动家装厨卫“焕新”，要以扩大存量房装修改造为切入点，推动家装厨卫消费品换新，促进智能家居消费，持续释放家居消费潜力。

同时，在组织实施方面，要从完善组织领导、强化资金管理和要素保障、统筹活动促进、加大政策宣传解读力度、加强督促落实等五方面抓好落实。

上述负责人表示，下一步，商务部将会同各部门、各地方抓好文件落实和政策落地，推动消费品以旧换新，着力扩大国内需求，更好满足人民群众美好生活需要。

(责编：申佳平、高雷)
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