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定额补贴、上门回收！推动消费品以旧换新行动方案出炉

2024年04月12日17:47 | 来源：新华社
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商务部等14部门印发的《推动消费品以旧换新行动方案》4月12日对外发布

以提高技术、能耗、排放等标准为牵引

以政策为激励，以畅通循环为驱动

在充分尊重消费者意愿的基础之上

逐步建立“去旧更容易、换新更愿意”的有效机制

鼓励更换使用智能型、绿色型、低碳型消费品

推动汽车换“能”——

对报废高排放乘用车或符合条件的新能源乘用车，并购买符合节能要求或新能源汽车的消费者给予定额补贴；金融机构可自主确定自用汽车贷款首付比例；完善充（换）电、停车、智慧交通等基础设施；实施二手车交易反向开票政策；推广上门收车服务模式

推动家电换“智”——

中央财政安排现代商贸流通体系建设、县域商业体系建设等资金支持废旧家电等再生资源回收体系建设；鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴；支持家电企业对以旧家电换购节能家电的消费者给予优惠

推动家装厨卫“焕新”——

鼓励各地支持开展旧房装修、厨卫等局部升级改造和居家适老化改造，促进智能家居消费

　　

记者：谢希瑶

编辑：杨洋

设计：潘一景

新华社国内部出品

(责编：卫嘉、白宇)
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