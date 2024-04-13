黄盛

近日，据全国乘用车市场信息联席会（以下简称“乘联会”）发布的数据显示，3月1日—31日，乘用车市场零售168.7万辆，同比增长6.0%，环比增长52.8%；1—3月累计零售482.9万辆，同比增长13.1%。其中，3月新能源乘用车批发销量达到81.0万辆，同比增长31.1%，环比增长81.3%；3月新能源车市场零售70.9万辆，同比增长29.5%，环比增长82.5%；3月新能源车出口12.0万辆，同比增长70.9%，环比增长52.8%。

乘联会秘书长崔东树对此表示，全国乘用车市场价格段销量结构走势持续上行，高端车型销售占比提升明显，中低价车型销量占比减少，这是消费升级的推动，同时也是因为换购群体的消费升级推动。

多位行业人士认为，2024年一季度车市零售基本实现预期中的开门红走势，这与快速发展的大模型群体智能技术，正在赋能其产产业的整车制造、供应链、研发和工程、销售和分销、市场营销、售后服务、贸易与物流、租赁和金融服务、回收跟再创造等各个环节有着密切联系。

崔东树认为，在大模型等智能技术加持下，我国汽车正向高效率产业链转型，突出高质量，并创新性地产生新的产业、新的业态、新的组织模式以及新的产品，因此，智能网联以及新能源汽车是发展新质生产力的载体，这也要求汽车企业加码全栈自研，并在自强基础上加强合作。

近日由清华大学自然语言处理实验室、易慧智能和面壁智能正式联合发布的《大模型驱动的汽车行业群体智能技术白皮书》（以下简称《白皮书》）也显示，人工智能正在重塑汽车行业生态。智能技术的发展为汽车行业带来了新的机遇，其所提供的不仅仅是简单的自动化工具，更是通过集成先进的机器学习和自然语言处理技术，为汽车行业带来了前所未有的效率提升和个性化体验。

“过去几年，AI在汽车领域的机会主要体现在自动驾驶方面。2023年大模型能力的突破显示出应用潜力，可自主推理、行动、反思互动的智能体，已经能够在多个场景下支持完成业务任务。”易慧智能COO肖超表示， 对于车企来说，通过多个智能体的协作，可以处理更加复杂和动态的任务，如智能交通系统的优化、车辆群的协调运行等，这不仅提高了汽车行业的运营效率，也为用户提供更为丰富和智能的服务。

崔东树表示，从市场规模看，目前国内汽车行业市场规模约为3000万左右，在新能源车方面，中国仍需要借助更加优质的智能化服务更好地进入欧洲、北美和澳大利亚等国家和地区市场。

国泰君安研报分析认为，AI大模型技术正引领一次新的产业革命，当下汽车行业也正积极布局、拥抱大模型。大模型技术赋予座舱更准确、更流畅的语音识别功能、更丰富的知识储备与语义理解能力，并进行拟人交互，使语音交互更自然。众多车企已先从车载语音助手角度入手，推进大模型在座舱中的应用。

(责编：王仁宏、高雷)

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