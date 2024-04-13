人民网记者 李学山 杜燕飞

春日海南，椰风阵阵，碧海蓝天，万商云集。

4月13日至18日，第四届中国国际消费品博览会（以下简称“第四届消博会”）在海口举行。作为亚太地区规模最大的消费精品展，消博会“共享开放机遇、共创美好生活”的主题，让全球目光再次聚焦中国。从“汇全球”“买全球”，到足不出户“逛全球”“卖全球”，三个“有利于”擦亮了消博会开放共赢的颜值。

第四届消博会有哪些特色和亮点？怎样借助消博会的平台，与世界各国共享中国开放的新机遇？连续四年举办消博会，对推动海南自由贸易港发展起到哪些作用？

以展为介 中国消费大市场“春意盎然”

第四届消博会场馆外景。人民网记者 孟凡盛摄

第四届消博会是2024年中国首场重大国际性展会，也是商务部“消费促进年”活动的一场“重头戏”。

新一年的展会，展现出新气象。与首届消博会相比，第四届消博会在展览面积、参展品牌个数、各类采购商和观展商人数等方面都有了大幅度提升，让人们感受到中国消费市场的春日活力。

在近日举办的国新办新闻发布会上，商务部副部长盛秋平介绍说，第四届消博会首创全岛办展模式，除了继续在海南国际会展中心设置主会场外，还在海口、博鳌等地新增帆船游艇、免税购物、国际健康分会场，体现消费新场景、新领域、新亮点；规模再创历史新高，英国、蒙古国、马来西亚等国家首次组团参展；活动更加丰富精彩，为商务部在二季度启动的国际消费季“打头阵”，新品首发首秀等主题活动和特色活动超过300场。海南将举办国际消费季配套促消费活动，营造“惠购全球”的氛围。

为什么越来越多的人关注消博会？这与中国消费大市场“春意盎然”关系密切。海关总署数据显示，2023年我国进口消费品1.95万亿元，同比增长1.2%。初步统计，2023年全年跨境电商零售进口额达1417.7亿元，同比增长7%。

消费是拉动经济增长的重要引擎。2024年《政府工作报告》指出，“办好进博会、广交会、服贸会、数贸会、消博会等重大展会”“促进消费稳定增长”。

盛秋平表示：“我们将以‘着力扩大国内需求、激发有潜能的消费’为主线，突出亚太地区最大消费精品展优势、消博会和离岛免税‘平台+政策’叠加效应，充分发挥消博会对新消费的引领带动作用，持续推动消费升级和潜力释放。”

以会为媒 与世界各国共享“中国机遇”

第四届消博会已准备就绪。人民网记者 孟凡盛摄

“我们希望在消博会开放多元的综合性平台上，与更多合作伙伴交流共建，一同推动中国消费品产业及时尚行业蓬勃发展。”作为消博会的老朋友，泰佩思琦2022年在海南设立了中国旅游零售总部，并在海口开业了全球第一家旅游零售渠道数字化形象店。

中国大市场，世界大机遇。通过消博会“买全球 卖全球”引领全球消费的平台，“新老朋友”见证着中国消费市场的巨大潜力，以及中国与世界“共享开放机遇 共创美好生活”的愿景。

初步梳理，在消费品领域，法国路威酩轩集团、瑞士历峰集团、法国开云集团、法国欧莱雅、英国戴比尔斯等加快布局海南；在医疗领域，美国晖致医药、美国艾昆纬、美国默沙东等纷纷落地；在金融领域，瑞士瑞联银行在海口设立私募基金管理公司；在艺术品拍卖领域，英国苏富比落地海口；在数据服务领域，美国邓白氏在海口设立全资子公司。

“消博会不仅是一个展会，更是服务全球的一个平台，我们通过消博会把产品从香港引到内地市场。”香港贸发局中国内地总代表钟永喜说，香港贸发局连续四届组织港企参展，带领更多企业走进海南自由贸易港，寻求投资机遇。

在国新办新闻发布会上，商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，随着消博会连续成功举办，有些重要展商在海南投资办厂，把亚太地区的总部或中国区总部落户海南，把知名品牌旗舰店设立在海南，实现了“参展商”变成“投资商”，“头回客”变成“回头客”。

有专家表示，消博会不断发挥磁石效应，将加速释放中国大市场潜力，与世界共享发展机遇，提振全球经济增长信心。

以港为桥 携手共同创造“美好未来”

2020年6月，中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》，明确了海南国际旅游消费中心定位，提出举办消博会。消博会的火热，正是得益于中国对外开放的长期积淀，离不开建设海南自由贸易港、国际旅游岛、国际旅游消费中心等不懈探索和努力。

海南省副省长陈怀宇在国新办发布会上表示，海南将加快推进规则、规制、管理、标准等制度型开放，促进海南自由贸易港外向型经济高质量发展，打造高水平对外开放新高地。

“我们始终积极参与海南自由贸易港建设，助力海南自由贸易港优化外商投资环境、加快产业转型升级、推进政策制度创新。2024年，我们连续第四年参展消博会，聚焦中国经济新的发展动能与趋势。”安永全球管理委员会成员陈凯说。

航拍第四届消博会主会场。人民网记者 孟凡盛摄

“消博会把我们带到了海南，希望为世界各地的企业提供专业服务。”邓白氏中国区总裁吴广宇说，自2022年落户海南以来，感受到了海南进一步推动高水平开放、优化营商环境的具体举措，也参与见证了海南推进自由贸易港建设的“加速度”。

陈怀宇表示，海南正在重点打造中国企业走向国际市场的总部基地和境外企业进入中国市场的总部基地。出台了支持“两个基地”建设15条核心政策举措，发挥了海南政策和开放红利的比较优势，吸引一批国际头部企业在海南落地，依托海南开拓国内市场；推动一批国内知名企业布局海南，通过海南开展对外投资。

值得一提的是，海南自由贸易港地处区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）区域中心，与RCEP其他成员国贸易往来具有独特优势。2023年，来自RCEP成员国实际利用外资7.3亿元；海南对RCEP成员国实际投资21.29亿美元，同比增长117%，占全省对外投资总额54.8%。

“第四届消博会，将有11个RCEP成员国的318个品牌参展，展位面积超3000平米。不少展商借助消博会试水海南市场潜力、探索扩大在华业务的可能性，展会成为了RCEP各成员国共享中国开放机遇、开展经贸国际合作的重要平台和有力见证。”盛秋平说。

与此同时，消博会也助力中国企业走向全球舞台。连续4年参展消博会，科大讯飞在海南投资建设了“一总部四中心”。科大讯飞消费者战略与品牌部总经理战文宇表示，这是一个展示消费市场活力与魅力的窗口，是消费升级和产业升级的现实写照，也彰显了中国企业在全球舞台上的竞争力和影响力。

“消博会汇聚了国内外优质消费品资源和全球买家卖家，希望实现年轻消费力量与全球精品好物的‘双向奔赴’，推动优化消费供给、促进消费潜力持续释放。”得物APP相关负责人说。

唯品会相关负责人表示，消博会是连接国内国际市场的重要纽带，搭建了中国与世界共享机遇的开放平台，促进企业间开展业务合作，帮助国内企业寻找合作新机遇，增强品牌影响力，拓展国际市场。

四月的海南国际会展中心，正如海鸥展翅，迎接八方宾客，携手前行，共创美好未来。

(责编：王仁宏、高雷)

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