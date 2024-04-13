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业界：3月信贷节奏更加均衡 宏观政策效果进一步显现

2024年04月13日08:44 | 来源：人民网
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人民网北京4月13日电 （黄盛）中国人民银行日前发布的数据显示，2024年一季度人民币贷款增加9.46万亿元，其中3月人民币贷款增加3.09万亿元；一季度社会融资规模增量累计为12.93万亿元，比上年同期少1.61万亿元，其中3月社会融资规模增量为4.87万亿元。

中国人民银行数据显示，3月人民币贷款增加3.09万亿元，同比少增8000亿元，环比多增1.64万亿元。中国民生银行首席经济学家温彬对此向人民网记者表示，3月作为信贷大月，新增信贷投放位居高位，但在去年同期高基数、年内“均衡投放”和“盘活存量”要求，以及部分中小银行加大买债力度等因素影响下，同比有所回落。“银行往往有首季冲高信贷规模的习惯，这对后三个季度会造成一定透支。为此，去年下半年以来，中国人民银行注重引导金融机构均衡投放，避免资金沉淀空转，为支持实体经济留有后劲。” 温彬说。

分部门看，3月企（事）业单位贷款增加2.34万亿元，同比减少3600亿元，环比多增7700亿元，仅次于去年同期水平。其中，短期贷款增加9800亿元，中长期贷款增加1.6万亿元，高基数下，同比分别减少1015、4700亿元。

温彬对此认为，在外需驱动、设备更新改造以及房地产融资协调机制加快推进等因素拉动下，企业信贷需求景气度较高。3月制造业PMI超季节性上升至50.8%，显示制造业环比改善幅度有所加速，带动企业融资需求回升。同时，稳增长政策持续加力，重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度仍强。3月下旬新一轮大规模设备更新与消费品以旧换新行动启动，3月底已有1247个房地产“白名单”项目获得贷款发放1554亿元，“五篇大文章”和“三大工程”相关的信贷投放提速增效，均拉动企业中长期贷款维持较高景气度，成为信贷增长的主要支撑。

中国光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，从信贷和社融结构看，房地产有起色，居民消费复苏、存款增速放缓、企业信贷保持高位，企业信用环境改善等，反映宏观政策效果有所显现，经济复苏趋于均衡，经济复苏基础更加稳固。他认为，整体看，3月国内新增贷款与新增社融维持在高位，M2同比继续高于GDP与物价目标之上，反映国内金融环境保持适度宽松，为实体经济提供有力支持。

 也有业内人士认为，当前我国信贷结构正在发生变化，总体调整趋势向好。一方面有利于高质量的部分在增加，近年来普惠小微、绿色发展、科技创新等新动能贷款占比增加，相关贷款一直保持两位数以上增速，快于全部贷款增速；另一方面房地产、地方融资平台贷款规模、占比和增速都在下降，一些高耗能、高污染和传统落后产能相关领域的信贷增长也受到一定的约束。

(责编：王仁宏、高雷)
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