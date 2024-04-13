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“植”此青绿 春季绿化正当时系列

增厚“绿色家底” 黄河“几字弯”打响美丽中国攻坚战

欧阳易佳
2024年04月13日00:10 | 来源：人民网
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荒漠化是影响人类生存和发展的全球性重大生态问题，荒漠化防治是功在当代、利在千秋的伟大事业。

“三北”工程是我国生态文明建设的一个重要标志性工程。“三北”工程攻坚战打得怎么样了？对此，人民网记者专访相关工作人员。

人勤春来早，植绿正当时。

随着我国从南到北渐次掀起造林绿化的热潮，“三北”工程三大标志性战役——黄河“几字弯”攻坚战春季造林陆续展开。

黄河“几字弯”地跨我国华北、西北地区，涉及内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃，区域内分布着库布其沙漠、乌兰布和沙漠、腾格里沙漠、毛乌素沙地，是影响京津冀地区的重要沙源区和路径区，也是黄河中下游泥沙的主要来源地。

国家林草局三北局造林处副处长张仲举告诉人民网记者，今年，黄河“几字弯”攻坚区拟启动第一批二级项目93个，其中续建项目46个，建设任务1775.75万亩，投资614388.05万元；同时，谋划了一批新建项目，积极争取中央投资给予支持。设立一批示范性标杆项目，在资金、技术等方面将优先支持建设，以重点突破带动攻坚战全面发展。

黄河“几字弯”春季攻坚战已全面打响。3月13日，鄂尔多斯26项生态项目、风电光伏项目同时吹响“冲锋号”；内蒙古、宁夏等省区相继成立攻坚战领导小组，安排部署攻坚战工作；内蒙古、甘肃等陆续启动重点项目，一批重点集中开工……

业内人士认为，打赢黄河“几字弯”攻坚战，需要精准有力的政策支撑，构建一批集生态治理与高质量发展于一体的示范区，推进生态治理、产业集群与乡村振兴的融合，将黄河“几字弯”打造成绿意盎然的“生态走廊”、高质量发展的“经济走廊”以及乡村振兴的“示范走廊”，为全面推进中国式现代化建设注入新动能。

从国家层面，今年年初，中共中央、国务院印发《关于全面推进美丽中国建设的意见》，提出聚焦影响北京等重点地区的沙源地及传输路径，持续推进“三北”工程建设和京津风沙源治理，全力打好三大标志性战役；从地方层面，陕西林草局印发《关于切实做好三北工程第一批重点项目建设工作的通知》，内蒙古印发《关于切实做好2024年治沙造林工作深入推进三北工程建设的通知》……系列政策的出台，对打好三北工程建设提出了明确要求。

库布其沙漠，我国第七大沙漠，我国光伏治沙的试验田与先行者。一垛垛沙柳枝条和草捆绳整齐排列，治沙的农牧民正紧张地忙碌着，广袤的沙地一派繁忙景象。“库布其沙漠作为黄河‘几字弯’攻坚战的主战场、主阵地，吹响了新一轮的防沙治沙全民攻坚战的冲锋号。”鄂尔多斯市林草局副局长柳天云说，“今年鄂尔多斯实施林草生态建设500万亩，打造库布其沙漠400公里‘光伏长城’，努力将黄河‘几字弯’攻坚战打造成生态工程、发展工程、富民工程。”

日前，2024年黄河“几字弯”宁夏攻坚战暨全区国土绿化工作电视电话会议在银川召开。会议要求，2024年要完成营造林120万亩、草原生态修复30万亩，治理荒漠化土地90万亩。要突出重点，高标准高质量打好黄河“几字弯”宁夏攻坚战。

“黄河‘几字弯’攻坚战实现了由分散治理向联防联治，由单一治理向系统治理转变。”张仲举说，攻坚区各地树牢防沙治沙“一盘棋”思想，打破行政界限，变“单兵作战”向“联合作战”转变。加强治沙、治水、治山相协调，统筹水土保持、小流域治理、“山水”工程、高标准农田建设、矿山修复、光伏治沙等重要项目，强化区域联防联治，构建点线面结合的生态防护网络。实现了由造林种草向林草湿荒全要素系统治理转变。

在甘肃省环县，本着既要“被子”又要“票子”，坚持保护、治理、修复、经营并举，沟坡梁峁塬综合治理，实现了生态和经济建设双丰收；在内蒙古阿拉善盟，实行“先建后补”机制，有效解决项目落地难、管护主体缺位等问题；在鄂尔多斯市，农牧民直接参与生态工程建设，共享生态红利，2023年实施项目以工代赈资金达5.54亿元……

数据显示，党的十八大以来，“三北”工程建设取得了举世瞩目的成就。工程区累计完成造林保存面积4.8亿亩，治理沙化土地5亿亩，森林覆盖率由5.05%提高到13.84%，45%以上可治理沙化土地面积得到初步治理，61%的水土流失面积得到有效控制，4.5亿亩农田得到有效保护。

(责编：王仁宏、高雷)
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