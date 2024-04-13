从国家航天局获悉，鹊桥二号中继星已完成在轨对通测试。经评估，中继星平台和载荷工作正常，功能和性能满足任务要求，可为探月工程四期及后续国内外月球探测任务提供中继通信服务，任务取得圆满成功。

鹊桥二号中继星3月20日发射升空，经过中途修正、近月制动、环月轨道机动，4月2日按计划进入24小时周期的使命轨道。4月6日，鹊桥二号中继星成功与正在月球背面开展探测任务的嫦娥四号完成对通测试。

4月8日至9日，鹊桥二号中继星与地面状态中的嫦娥六号探测器开展对通测试。嫦娥六号计划于今年上半年发射，其主要任务是月球背面采样返回，面临的困难之一就是月背通信问题。鹊桥二号中继星可以实现月球与地球之间的中继通信，满足嫦娥六号在月背工作段的测控通信需求。

另悉，此前与鹊桥二号一起由长征八号运载火箭搭载发射的天都一号、天都二号通导技术试验星，已于3月29日进入环月使命轨道，4月3日成功实施双星分离，正在开展系列通导技术验证。

鹊桥二号中继星和天都试验星均采用环月大椭圆冻结轨道作为使命轨道。由于月球外形结构不规则，靠近月球飞行的航天器受到月球引力等因素作用，飞行轨道易产生偏差。环月大椭圆冻结轨道是处于稳定状态的环月轨道，航天器在该轨道飞行，能够使飞行轨道的偏差最小化。

据专家解释，选择环月大椭圆冻结轨道作为鹊桥二号的使命轨道，具有诸多优势：一是提高通信速率，与鹊桥号相比，鹊桥二号的使命轨道距离月球更近，数据传输的通信速率将大幅提高；二是更好覆盖月球南极通信，与围绕地月拉格朗日L2点运行的鹊桥号相比，以环月大椭圆冻结轨道为使命轨道的鹊桥二号对月球南极的可见性显著提升，大幅提高对月球南极区域的通信覆盖能力；三是节省卫星燃料，鹊桥二号可以用极少的燃料，维持在该轨道上长期驻留。

据悉，后续，鹊桥二号中继星将按计划为嫦娥四号和将要发射的嫦娥六号提供中继通信服务，并择机开展相应科学探测。（记者陈海波、通讯员王豪）

(责编：王仁宏、陈键)

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