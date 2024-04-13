为进一步深化退市制度改革，实现进退有序、及时出清的格局，证监会12日正式发布《关于严格执行退市制度的意见》（以下简称《退市意见》）。《退市意见》着眼于提升存量上市公司整体质量，通过严格退市标准，加大对“僵尸空壳”和“害群之马”出清力度，削减“壳”资源价值；同时，拓宽多元退出渠道，加强退市公司投资者保护。

《退市意见》具体包括五方面内容：一是严格强制退市标准，包括严格重大违法退市适用范围，调低2年财务造假触发重大违法退市的门槛，新增1年严重造假、多年连续造假退市情形；将资金占用长期不解决导致资产被“掏空”、多年连续内控非标意见、控制权无序争夺导致投资者无法获取上市公司有效信息等纳入规范类退市情形，增强规范运作强约束；提高亏损公司的营业收入退市指标，加大绩差公司退市力度；完善市值标准等交易类退市指标。二是进一步畅通多元退市渠道。完善吸收合并等政策规定，鼓励引导头部公司立足主业加大对产业链整合力度。三是削减“壳”资源价值。加强并购重组监管，强化主业相关性，加强对“借壳上市”的监管力度。加强收购监管，压实中介机构责任，规范控制权交易。从严打击“炒壳”背后违法违规行为。坚决出清不具有重整价值的上市公司。四是强化退市监管。严格执行退市制度，严厉打击财务造假、内幕交易、操纵市场等违法违规行为。严厉惩治导致重大违法退市的控股股东、实际控制人、董事、高管等“关键少数”。推动健全行政、刑事和民事赔偿立体化追责体系。五是落实退市投资者赔偿救济。综合运用代表人诉讼、先行赔付、专业调解等各类工具，保护投资者合法权益。（记者温源）

(责编：王仁宏、陈键)

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