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一季度人民币贷款增加9.46万亿元

2024年04月13日09:12 | 来源：光明日报
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　　 中国人民银行12日发布的金融统计数据报告显示，3月末，我国广义货币(M2)余额304.8万亿元，同比增长8.3%。狭义货币(M1)余额68.58万亿元，同比增长1.1%。流通中货币(M0)余额11.72万亿元，同比增长11%。一季度净投放现金3766亿元。

　　 统计显示，一季度人民币贷款增加9.46万亿元，总量稳定增长。分部门看，住户贷款增加1.33万亿元，其中，短期贷款增加3568亿元，中长期贷款增加9750亿元；企（事）业单位贷款增加7.77万亿元，其中，短期贷款增加2.97万亿元，中长期贷款增加6.2万亿元，票据融资减少1.5万亿元；非银行业金融机构贷款增加2336亿元。一季度人民币存款增加11.24万亿元。其中，住户存款增加8.56万亿元，非金融企业存款增加2225亿元，财政性存款减少2855亿元，非银行业金融机构存款增加1.56万亿元。

　　 3月末，国家外汇储备余额为3.25万亿美元，人民币汇率为1美元兑7.0950元人民币。一季度经常项下跨境人民币结算金额为3.72万亿元，直接投资跨境人民币结算金额为1.97万亿元。（记者温源）

(责编：王仁宏、陈键)
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