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住建部：做好全国村庄建设统计调查

2024年04月13日09:12 | 来源：光明日报
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　　 为推进实施乡村建设行动、掌握全国村庄建设情况，日前，住房城乡建设部办公厅发布通知，要求各地做好今年全国村庄建设统计调查工作，于5月31日前完成。

　　 通知明确，调查数据截止时点为2023年12月31日，统计范围为全国所有的行政村。统计内容包括村庄概况、人口经济、房屋建筑、基础设施、公共环境、建设管理等情况以及反映村庄风貌的照片。

　　 通知要求，县级住房城乡建设部门指导乡（镇）、行政村安排调查人员到现场进行实地调查。地方各级住房城乡建设部门要统筹协调，精心组织，做好数据报送和审核工作，确保数据上报及时、完整、准确，坚决防范和惩治数据造假、弄虚作假情况。其中，省级住房城乡建设部门对本地区村庄建设统计调查工作负总责，要尽快开展动员培训，组织市县推进调查工作。市级住房城乡建设部门要定期跟踪通报本地各县（市、区、旗）的调查工作情况，加快调查进度。县级住房城乡建设部门要安排专人负责协调推进调查工作，及时将培训材料发放给调查人员，组织工作人员进行现场指导，协调解决调查工作中存在的困难和问题，对指标理解有偏差、调查不细致等问题及时进行纠正。

　　 通知强调，地方各级住房城乡建设部门要认真分析村庄建设统计调查数据，做好数据共享，发挥统计调查服务乡村建设决策、制定乡村建设政策、谋划乡村建设项目的作用。全国村庄建设统计调查数据将作为开展乡村建设评价的基础数据。（记者邱玥）

(责编：王仁宏、陈键)
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