人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全国安全生产形势总体稳定

2024年04月13日09:13 | 来源：光明日报
小字号

　　 应急管理部12日举行新闻发布会，应急管理部新闻发言人、新闻宣传司司长申展利表示，今年第一季度，全国安全生产形势总体稳定，主要呈现“三下降两稳定”的特点。

　　 “三下降”是指事故总量下降、较大事故起数下降、重特大事故下降。数据显示，一季度，全国发生事故起数和死亡人数同比分别下降36.9%、27.9%。其中，较大事故下降2.6%；重特大事故4起、死亡82人，同比减少1起、31人。

　　 “两稳定”指多数地区安全形势稳定、大多数行业领域安全形势稳定。从地区看，全国27个省级统计单位事故起数和死亡人数同比“双下降”。从重点行业领域看，煤矿、化工、工贸、烟花爆竹、建筑业、道路运输、铁路运输和航空运输等8个行业领域事故起数和死亡人数同比“双下降”，烟花爆竹、铁路运输、航空运输和农业机械等行业领域未发生较大及以上事故。

　　 此外，今年第一季度，我国自然灾害以低温雨雪冰冻灾害、地震和地质灾害为主，干旱、风雹、洪涝、沙尘暴和森林火灾等不同程度发生。各种自然灾害共造成26个省（区、市）1037.9万人次不同程度受灾，因灾死亡79人，紧急转移安置11.1万人次，倒塌和损坏房屋6.6万间，农作物受灾面积944.3千公顷，直接经济损失237.6亿元。

　　 今年年初，国务院安委会部署开展了安全生产治本攻坚三年行动。应急管理部安全协调司司长汪崇鲜表示，三年行动开展以来，各地共排查重大隐患8.1万项、整改率84%，其中企业自查重大隐患占比近40%、整改率90%。各地各部门狠抓精准严格执法，共实施行政处罚55.4万次，约谈通报各地及部门5353次，责任倒查追责问责1239人，推动消除了一批重大事故隐患。

　　 汪崇鲜介绍，3月，国务院安委会组织22个综合检查组深入各地开展了一季度安全生产明查暗访，共抽查重点行业领域企业单位1327家，发现问题隐患5580项，其中重大隐患141项，这些问题隐患已移交地方及时整改。

　　 “同时也要看到，一些行业领域仍然风险突出、事故多发，暴露出一些深层次矛盾和问题，安全生产形势依然较为严峻。”申展利指出，二季度生产经营活动将全面进入旺季，群众出游出行、物流仓储运输等也更加活跃，各类安全风险明显加大，安全生产工作须臾不可放松，必须以“时时放心不下”的责任感，抓实抓细各项安全防范措施，坚决遏制重特大事故发生。（记者姚亚奇）

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
消费品以旧换新“怎么换”？一图看懂
　　
商务部：推动释放换新潜力 更好满足美好生活需要
　　人民网北京4月12日电 （焦磊、实习生张泊洋）推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措，将有力促进投资和消费。近日，商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），组织在全国范围内开展汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部