应急管理部12日举行新闻发布会，应急管理部新闻发言人、新闻宣传司司长申展利表示，今年第一季度，全国安全生产形势总体稳定，主要呈现“三下降两稳定”的特点。

“三下降”是指事故总量下降、较大事故起数下降、重特大事故下降。数据显示，一季度，全国发生事故起数和死亡人数同比分别下降36.9%、27.9%。其中，较大事故下降2.6%；重特大事故4起、死亡82人，同比减少1起、31人。

“两稳定”指多数地区安全形势稳定、大多数行业领域安全形势稳定。从地区看，全国27个省级统计单位事故起数和死亡人数同比“双下降”。从重点行业领域看，煤矿、化工、工贸、烟花爆竹、建筑业、道路运输、铁路运输和航空运输等8个行业领域事故起数和死亡人数同比“双下降”，烟花爆竹、铁路运输、航空运输和农业机械等行业领域未发生较大及以上事故。

此外，今年第一季度，我国自然灾害以低温雨雪冰冻灾害、地震和地质灾害为主，干旱、风雹、洪涝、沙尘暴和森林火灾等不同程度发生。各种自然灾害共造成26个省（区、市）1037.9万人次不同程度受灾，因灾死亡79人，紧急转移安置11.1万人次，倒塌和损坏房屋6.6万间，农作物受灾面积944.3千公顷，直接经济损失237.6亿元。

今年年初，国务院安委会部署开展了安全生产治本攻坚三年行动。应急管理部安全协调司司长汪崇鲜表示，三年行动开展以来，各地共排查重大隐患8.1万项、整改率84%，其中企业自查重大隐患占比近40%、整改率90%。各地各部门狠抓精准严格执法，共实施行政处罚55.4万次，约谈通报各地及部门5353次，责任倒查追责问责1239人，推动消除了一批重大事故隐患。

汪崇鲜介绍，3月，国务院安委会组织22个综合检查组深入各地开展了一季度安全生产明查暗访，共抽查重点行业领域企业单位1327家，发现问题隐患5580项，其中重大隐患141项，这些问题隐患已移交地方及时整改。

“同时也要看到，一些行业领域仍然风险突出、事故多发，暴露出一些深层次矛盾和问题，安全生产形势依然较为严峻。”申展利指出，二季度生产经营活动将全面进入旺季，群众出游出行、物流仓储运输等也更加活跃，各类安全风险明显加大，安全生产工作须臾不可放松，必须以“时时放心不下”的责任感，抓实抓细各项安全防范措施，坚决遏制重特大事故发生。（记者姚亚奇）

(责编：王仁宏、陈键)

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