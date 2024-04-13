“今年一季度，我国经济运行持续回升向好，外贸发展质量稳步提升、进出口规模再上新台阶。”在4月12日国新办举行的新闻发布会上，海关总署副署长王令浚表示，一季度我国外贸开局有力、起势良好，为实现全年“质升量稳”目标打下坚实基础。

据海关统计，一季度，我国货物贸易进出口总值10.17万亿元人民币，同比（下同）增长5%。进出口规模历史同期首次突破10万亿元，进出口增速创6个季度以来新高。其中，出口5.74万亿元，增长4.9%；进口4.43万亿元，增长5%；出口和进口分别较去年四季度加快4.1个、2.3个百分点。

王令浚指出，在我国经济基本面持续向好的大背景下，在广大外贸人奋力进取、开拓创新、共同努力下，我国外贸高质量发展不断迈出新步伐，“质升”的特征持续显现，有效巩固了“量稳”的势头，具体看有四个突出特点。

一是主体活力竞相迸发。一季度，有进出口实绩的外贸企业数量同比增加8.8%。民营企业、外商投资企业数量分别增加10.4%、1%，国有企业进出口规模达历史同期最高值。

二是新动能蓄势聚力。一季度，我国中间品进出口增长4.4%。跨境电商进出口增长9.6%，其中，跨境电商海外仓出口增长11.8%。新业态、新模式的培育跑出了“加速度”。

三是区域发展各显所长。我国东部、中部、西部、东北地区发挥各自的特色，演好自己的角色，共唱一台戏。东部地区勇挑重担，一季度出口、进口增速分别高于整体2.7个、1.2个百分点。中部地区制造业高端化、绿色化转型趋势明显，高端装备、电动汽车出口分别增长42.6%、107.3%。西部地区有序承接产业转移，加工贸易进出口由降转增。东北全面振兴在外贸领域取得新进展，一季度进出口规模首次突破3000亿元。

四是市场布局多元并进。一季度，我国对共建“一带一路”国家进出口增长5.5%，高于整体0.5个百分点；对拉美、中亚五国进出口均实现两位数增长。同期，对美国、日本等传统市场回暖向好，一季度进出口降幅相比2023年分别收窄5.9个、1.2个百分点。

一季度，机电产品和劳动密集型产品出口势头良好。机电产品出口3.39万亿元，增长6.8%，占出口总值的59.2%。其中，电脑及其零部件、汽车、船舶分别增长8.6%、21.7%、113.1%。同期，劳动密集型产品出口9757.2亿元，增长9.1%。

一季度，大宗商品和民生消费品进口稳步扩大。我国能源、金属矿砂、粮食等大宗商品进口量增加6.2%。其中，原油、天然气和煤炭等能源产品2.86亿吨，增加8%；铁、铝等金属矿砂3.74亿吨，增加5%；粮食3841.6万吨，增加5.1%。同期，机电产品进口增长9.6%，其中电子元件进口增长13%。此外，纺织服装、干鲜瓜果及坚果进口分别增长12.6%、18%。

当前，国际环境发生深刻变化，世界经济发展面临许多严峻挑战，这些都将给我国外贸带来更大的考验。但同时更要看到，我国经济基本面持续向好，外贸的综合竞争优势更加巩固，进出口持续向好具有坚实支撑。

展望二季度外贸形势，王令浚表示，总的看，地缘政治紧张局势和贸易保护主义等不利因素仍然存在，给外贸带来一定困难和挑战。但也要看到，当前外贸发展也有不少有利因素。全球贸易正呈现出趋稳改善的迹象，WTO日前预测今年全球货物贸易量将增长2.6%，联合国贸发会的最新报告也认为，全球货物贸易趋于乐观。中国海关贸易景气调查结果显示，3月份反映出口、进口订单增加的企业比重均较上月明显提升。预计二季度我国进出口将持续向好，上半年将基本保持在增长通道。

“按照党中央、国务院部署安排，海关围绕促进外贸高质量发展，持续推出新政策新举措，不断提高监管效能和服务水平。3月份，我们召开了促进跨境贸易便利化专项行动部署会，提出33项惠企利民改革创新措施。”王令浚告诉记者，海关将继续跟踪政策措施落实情况，同时深入了解企业和地方政府期盼和诉求，从提升贸易便利化水平、优化口岸营商环境、助力企业减负降费、培育外贸新动能等方向重点发力，适时出台更多政策举措，全力服务外贸“质升量稳”。（记者 张翼）

(责编：王仁宏、陈键)

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