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多部门发文以旧换新 释放万亿级消费市场需求

2024年04月13日09:15 | 来源：光明日报
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　　 想换车，旧车怎么处理更划算？想装修，废旧家电家具不好扔、难回收？这样的烦恼并非个例，背后却也蕴含着万亿级的市场空间。

　　 推动汽车换“能”、家电换“智”、家装厨卫“焕新”——商务部等14部门印发的《推动消费品以旧换新行动方案》12日对外发布，提出加大财政金融政策支持力度、完善废旧家电回收网络、优化家居市场环境等22条措施举措。

　　 为推动设备和消费品更新换代，我国部署了“1+N”政策体系。“1”是今年3月国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。“N”就是各领域的具体实施方案，由商务部牵头制定的推动消费品以旧换新行动方案就是其中之一。

　　 汽车、家电以及家装厨卫等消费品以旧换新，涉及千家万户，关系美好生活品质，备受各界关注与期待。

　　 对企业来说，消费品以旧换新意味着巨大的市场空间。

　　 方案提出，力争到2025年，实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰，高效节能家电市场占有率进一步提升；报废汽车回收量较2023年增长50%，废旧家电回收量较2023年增长15%；到2027年，报废汽车回收量较2023年增加一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。

　　 当前，距上轮推动全国范围消费品以旧换新工作已近15年，按照大家电10年左右使用年限测算，更新需求进入集中释放期。国家发展改革委预估，汽车、家电更新换代需求在万亿规模，再加上回收循环利用，市场空间非常巨大。

　　 对百姓而言，消费品以旧换新有利于美好生活品质的提升。

　　 如今，走进家电市场，空调可以自清洁，冰箱不再结霜，马桶圈自动加热，灯具没有频闪，各类智能家电令人眼前一亮。前来体验的消费者不禁感慨：“好似换了一种新生活！”

　　 在传统消费观念中，汽车、家电一般是坏了才换，搬家了才装修，但伴随而来的是高耗能、高污染、安全隐患多等问题。业内人士指出，新一轮消费品以旧换新不是简单的同类产品置换，而是顺应更高端、更智能、更环保、更个性化的需求趋势，也有利于推动相关产业加快转型升级。

　　 有潜力，还要有意愿换。为此，方案明确了消费品以旧换新的重点任务，着力打通消费品以旧换新难点堵点，促进企业与消费者“双向奔赴”。

　　 开展汽车以旧换新——加大财政金融政策支持力度，中央财政与地方政府联动，安排资金支持汽车报废更新，鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。

　　 推动家电以旧换新——发挥财税政策引导作用，鼓励出台惠民举措，完善废旧家电回收网络，加大多元化主体培育力度，强化家电标准引领与支撑，推动全面提升售后服务水平，发展二手商品流通。

　　 推动家装厨卫“焕新”——加大惠民支持力度，提升便民服务水平，培育家居新增长点，优化家居市场环境。

　　 眼下，不少地方和企业已经行动起来。上海家电以旧换新活动启动，首日销售额破4500万元，补贴商品增至16类；宁夏推出报废（回收）补贴、旧车折价、新车补贴等政策组合方式，开展汽车进商场、进农村、进社区等活动；苏宁、国美、京东纷纷联合品牌企业上线以旧换新补贴专场和换新服务……

　　 我们期待，随着相关政策落实落细，消费品以旧换新更便捷、更透明，激活消费“一池春水”。

　　 （新华社北京4月12日电 记者谢希瑶）

(责编：王仁宏、陈键)
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