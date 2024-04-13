人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

一季度我国外贸进出口规模首破10万亿元

2024年04月13日09:15 | 来源：光明日报
小字号

　　 海关总署12日发布数据显示，今年一季度，我国货物贸易进出口总值10.17万亿元，同比增长5%。

　　 一季度我国外贸发展“质升”特征持续显现，有效巩固了“量稳”势头，进出口规模历史同期首次突破10万亿元，进出口增速创6个季度以来新高。

　　 一季度，我国有进出口实绩的外贸企业数量同比增加8.8%。其中，民营企业、外商投资企业数量分别增加10.4%、1%，国有企业进出口规模达到历史同期最高值。

　　 东部地区一季度出口、进口增速分别高于整体2.7个、1.2个百分点。中部地区高端装备、电动汽车出口分别增长42.6%、107.3%。西部地区有序承接产业转移，加工贸易进出口由降转增。东北地区一季度进出口规模首次突破3000亿元。

　　 传统市场方面，一季度，我国对欧盟、美国、韩国和日本分别进出口1.27万亿元、1.07万亿元、5354.8亿元、5182亿元，合计占进出口总值的33.4%。新兴市场方面，同期，我国对共建“一带一路”国家进出口4.82万亿元，同比增长5.5%，占进出口总值的47.4%，同比提升0.2个百分点。其中，对东盟进出口增长6.4%，对其他9个金砖国家进出口增长11.3%。（记者张翼）

(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
消费品以旧换新“怎么换”？一图看懂
　　
商务部：推动释放换新潜力 更好满足美好生活需要
　　人民网北京4月12日电 （焦磊、实习生张泊洋）推动大规模设备更新和消费品以旧换新是加快构建新发展格局、推动高质量发展的重要举措，将有力促进投资和消费。近日，商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），组织在全国范围内开展汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部