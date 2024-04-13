海关总署12日发布数据显示，今年一季度，我国货物贸易进出口总值10.17万亿元，同比增长5%。

一季度我国外贸发展“质升”特征持续显现，有效巩固了“量稳”势头，进出口规模历史同期首次突破10万亿元，进出口增速创6个季度以来新高。

一季度，我国有进出口实绩的外贸企业数量同比增加8.8%。其中，民营企业、外商投资企业数量分别增加10.4%、1%，国有企业进出口规模达到历史同期最高值。

东部地区一季度出口、进口增速分别高于整体2.7个、1.2个百分点。中部地区高端装备、电动汽车出口分别增长42.6%、107.3%。西部地区有序承接产业转移，加工贸易进出口由降转增。东北地区一季度进出口规模首次突破3000亿元。

传统市场方面，一季度，我国对欧盟、美国、韩国和日本分别进出口1.27万亿元、1.07万亿元、5354.8亿元、5182亿元，合计占进出口总值的33.4%。新兴市场方面，同期，我国对共建“一带一路”国家进出口4.82万亿元，同比增长5.5%，占进出口总值的47.4%，同比提升0.2个百分点。其中，对东盟进出口增长6.4%，对其他9个金砖国家进出口增长11.3%。（记者张翼）

(责编：王仁宏、陈键)

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