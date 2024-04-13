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国内首个PQC“抗量子攻击护盾”成功装备应用

2024年04月13日09:28 | 来源：科技日报
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　　科技日报讯 （记者吴长锋）记者从安徽省量子计算工程研究中心获悉，4月10日，我国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”成功装备国内首个PQC“抗量子攻击护盾”——PQC（Post Quantum Cryptography后量子密码）混合加密方法。这将使“本源悟空”更好抵御其他量子计算机的攻击，确保运行数据安全。

　　据介绍，PQC技术能够有效抵抗量子计算机的攻击。量子计算机因其超强算力可以对原本的公钥密码体系产生严重威胁。为抵抗量子计算机的潜在攻击，世界各国纷纷加速推进PQC迁移以替换原本的公钥密码体系。2023年，美国国家安全局发布文件，明确鼓励尽早向PQC迁移。苹果近期推出的iMessage加密方案以及谷歌在其浏览器中部署的混合加密方案均包含了PQC算法。

　　安徽省量子计算工程研究中心副主任窦猛汉介绍，“本源悟空”此次上载的PQC“抗量子攻击护盾”由本源量子计算科技（合肥）有限公司研发，是国内首次实际应用。这意味着中国自主超导量子计算机在量子计算领域可以“攻守兼备”。同时，这也是中国数据安全新技术应用的一次重要探索。

(责编：王仁宏、陈键)
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