人民网北京4月13日电 （黄盛）在中国证监会的指导下，沪深北三个交易所在4月12日正式发布了《上市公司可持续发展报告指引》（以下简称《指引》），并自2024年5月1日起实施。

正式发布的《指引》共6章63条，明确了可持续发展报告信息披露框架，从环境、社会、公司治理三个方面设置了21个具体议题。其中，环境信息披露章节设置了应对气候变化、污染物排放、生态系统和生物多样性保护、能源利用、循环经济等8个议题；社会信息披露章节设置了乡村振兴、社会贡献、创新驱动、员工等9个议题；可持续发展相关治理信息披露章节设置利益相关方沟通、反不正当竞争等4个议题。

证监会相关人士表示，2024年2月8日，在证监会指导下，沪深北三个交易发布《指引》征求意见稿并对外公开征求意见。征求意见期间，证监会及沪深北三个交易所共收到反馈意见80余份。市场各方认为《指引》将有助于提供规范、可比、高质量的信息，彰显优质公司投资价值，吸引中长期资金。

针对公开征求意见过程中收集到的建议，证监会及沪深北三个交易所多数已充分吸收采纳。主要包括：一是明确不同重要性议题的披露要求，本次修订明确具备财务重要性的议题需按照四要素框架进行披露，即“治理”“战略”“影响、风险和机遇管理”“指标与目标”，以保持和国际可持续发展信息披露准则的衔接，对于仅具有影响重要性的议题，根据具体议题相关指标要求披露即可。二是增加议题明细，本次修订在《指引》附件中直接列明所包括的议题列表，便于公司执行。三是对于社会责任报告的披露作出衔接安排，本次修订明确应当披露社会责任报告的上市公司，按照《指引》规定披露或自愿披露《可持续发展报告》的，无需再披露社会责任报告。四是适当放宽部分披露要求，一方面，对于可持续发展报告的披露时间仅要求在4月30日前披露，但不要求必须和年报同时披露，以缓解上市公司集中披露年报与可持续发展报告的压力，另一方面，对于部分难度较高的定量披露要求增加定性替代披露的缓释措施，对于预期财务影响、除应对气候变化外的议题适应性评估等由强制披露修改为鼓励披露，适当缓解公司披露压力。五是完善具体披露要求和文字表述，一方面整合优化部分议题章节，如将创新驱动和科学伦理单设一节、供应商和客户单设一节，并将公司治理部分进一步明确为可持续发展相关公司治理，便于与年度报告公司治理章节衔接；另一方面，新增利益相关方管理、尽职调查、灵活就业、普惠金融、碳排放权交易情况等披露要求，允许整合披露治理相关信息，增加数据追溯调整豁免情形等。

另据介绍，《指引》正式发布后，中证、国证、Wind、商道、中诚信国际等指数及ESG评级机构紧跟沪深北三个交易所可持续发展报告指引要求、积极在ESG评级体系中纳入指引内容，持续加强国内ESG评级体系建设。同时，根据证监会工作部署，结合上市公司的诉求和意见建议，中国上市公司协会发布《指引》与境外可持续信息披露准则的系列对比分析报告，帮助上市公司尤其是多地上市的公司降低信息披露成本，同时加强境内外投资者及相关主体对《指引》的认识和理解，供上市公司和市场各方对比参考。沪深北交易所同步配发《指引》英文稿，充分满足国际投资者需要。

沪深北三个交易所也表示，将做好市场培训等服务工作，适时制定更细化的披露指南，为上市公司执行《指引》规定提供具体指导，并支持相关部门做好ESG评级、指数开发和投资等工作，进一步增强正向激励，推动构建良好的可持续生态；根据《指引》执行情况适时评估扩大强制披露主体范围，推动更多上市公司披露高质量的可持续发展信息，促进上市公司高质量发展。

(责编：王仁宏、高雷)

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