人民网记者 许维娜

最近陆续公布的多项先行经济指标显示，推动经济回升向好的积极因素正累积增强。而一季度的良好开局，也为实现全年5%左右的经济增长预期目标奠定了较好基础。

中国宏观经济研究院对外经济研究所室主任、研究员金瑞庭在接受人民网记者采访时表示，中国不具备物价水平长期走低的基础，中国房地产市场具备保持平稳健康发展的客观条件，中国债务风险总体可控，中国依然是全球资源要素的配置中心等等，中国经济活力迸发、底气十足。

2024年首季度经济数据将于4月16日发布，中国经济会交出怎么样的成绩单？4月11日，国家统计局发布了2024年3月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。数据显示，CPI同比上涨0.1%，环比下降1.0%；PPI同比下降2.8%，环比下降0.1%。

业内人士解读称，3月我国CPI回落与PPI底部运行态势，主要因为节假日等暂时性因素退去后的正常表现。这一数据的发布，不仅是对当前经济状况的一次客观描述，也对中国未来的长足发展充满新的期待。

“受内外部环境复杂变化影响，中国进一步推动经济回升向好也面临一些困难和挑战，主要是有效需求不足，社会预期偏弱，风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点。”金瑞庭表示，但可以确定的是上述问题都是发展中的问题、前进中的问题，都能够通过深化改革、扩大开放、推动创新等办法来逐步加以解决。

CPI是一个反映居民家庭一般所购买的消费品和服务项目价格水平变动情况的宏观经济指标。3月的表现为何低于市场预期？

中国民生银行首席经济学家温彬给出了解答：“节后旅游价格大幅回落是核心CPI回落的最大原因。”从分项看，节后旅游价格环比下降14.2%，降幅反向超过2月13.1%的环比涨幅，同比涨幅由上月的23.1%回落至6.0%。出行淡季导致飞机票、交通工具租赁费等环比大幅下降，交通工具使用和维修环比下降2.4%。

然而，整体来看，3月CPI未能延续2月回暖势头。为此，温彬表示，建议重新调整未来对CPI中枢的预期，尽管仍将小幅回升，但预计重回1%上方或需要等到四季度。

工业企业产品价格的涨跌，对企业的生产发展和国家宏观调控有着重要影响。其中，PPI是反映工业生产企业产品出厂价格水平变动程度的相对数。3月PPI同比增速为何回落？能够反映哪些行业发展状况？

中国民生银行研究院高级研究员应习文表示，3月以来，受中东局势不稳以及世界经济需求改善影响，全球大宗商品价格整体走高，国际原油价格持续走升，天然气价格走平，有色金属价格多数走升。国内工业品价格受外部传导影响，部分产品价格回升，但多数制造业工业品依旧供大于求。因此，3月我国PPI表现符合市场预期。

“一方面，生产资料环比下降，中游需求偏弱；另一方面，生活资料价格环比持续下行，下游需求偏弱。”应习文分析称，从行业看，能源分化，中游部分产品和设备回升。上游煤炭采选环比下降，但石油与天然气开采业价格回升，黑色与有色金属采选一涨一跌。中游能源加工、化学原料、化纤、有色金属加工等环比上涨，但医药、橡胶、黑色金属加工、非金属制品等下跌，设备制造业除汽车外多数环比回升。

此外，应习文表示，随着二季度的到来，去年PPI低基数效应能发挥一定作用，推动同比降幅收窄，但短期来看，回正或需要等到四季度。

“面对相对复杂的经济形势，央行一季度例会基调从之前的‘强化逆周期和跨周期调节’转变为‘强化逆周期调节’。”温彬表示，在3月整体通胀呈现下行压力的情况下，货币政策逆周期调节的重要性提升，这也意味着后续货币政策取向仍偏宽松，更大力度的货币政策或还在路上。

(责编：王仁宏、高雷)

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