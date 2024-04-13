截至2024年2月底，我国5G移动电话用户达8.51亿户，超过4G用户数；5G基站总数达350.9万个；当前5G行业应用已融入71个国民经济大类……数字中国一路向前，我国已建成全球规模最大、技术领先的5G网络。《绘说现代化》第15期，一起感受中国式现代化的磅礴力量！

(责编：王仁宏、高雷)

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