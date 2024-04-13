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国际市场份额总体稳定 中国连续7年保持货物贸易第一大国地位

2024年04月13日10:57 | 来源：人民网
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人民网北京4月13日电 （焦磊、实习生张泊洋）当地时间4月10日，世贸组织（WTO）发布2023年全球货物贸易数据。数据显示，2023年，中国出口国际市场份额14.2%、进口国际市场份额10.6%，均与2022年基本持平。

商务部外贸司负责人表示，在世界经济艰难复苏的大背景下，中国保持了国际市场份额的总体稳定，显示出较强的发展韧性。

数据显示，中国出口国际市场份额14.2%，连续7年保持货物贸易第一大国地位。2023年，中国进出口5.94万亿美元，其中，出口3.38万亿美元，国际市场份额14.2%，与2022年持平，连续15年保持全球第一；进口2.56万亿美元，国际市场份额10.6%，较2022年微增，连续15年保持全球第二。该负责人表示，稳定的进出口市场份额充分表明，依托产供链配套集成优势和持续创新能力，中国的各类优质产品深受国际市场欢迎。依托超大规模市场优势，中国进口也为各国经济发展提供了强劲动力。

上述负责人表示，2024年中国贸易表现值得期待。WTO预计，2024年全球贸易量将增长2.6%，较2023年提高3.8个百分点，2024年一季度贸易领域也出现了一些复苏迹象。同时，WTO也谨慎表示，地缘冲突、保护主义等带来的不确定性仍在显著上升，全球贸易仍有下降可能。为应对严峻复杂的外部环境，商务部正会同各地方、各部门研究储备一系列务实管用的政策举措，着力培育外贸新动能，帮助外贸企业开拓市场。中国将持续推进高水平对外开放，深化同各贸易伙伴密切合作，努力为全球贸易复苏作出新的积极贡献。

(责编：王仁宏、高雷)
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