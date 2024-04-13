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新技术、新产品、新赛道推动医疗行业智能化、精准化发展

2024年04月13日12:03 | 来源：人民网
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人民网北京4月13日电 （记者栗翘楚）在全球化背景下，中国医疗器械市场持续扩容，创新驱动成为产业升级的核心动力。随着“AI+”、“互联网+”技术的深度融合和快速发展，全球医疗健康产业正经历一场前所未有的革命。4月11日，第89届中国国际医疗器械（春季）博览会（以下简称CMEF）在上海举行，来自全球30余个国家和地区的近5000家品牌企业携数万款产品集中亮相。

作为科技革命与产业变革中最活跃、发展最迅猛的战略性新兴产业之一，如何构建医疗产业新质生产力？

记者从CMEF获悉，为响应国家“互联网+医疗健康”的战略部署，CMEF上将展出一系列基于互联网平台的医疗服务解决方案，重点呈现远程医疗的先进技术。从远程诊疗、电子病历、移动医疗、人工智能辅助诊断、云端大数据分析等多元角度，全方位展现互联网技术如何重塑医疗服务模式，提升医疗服务质量，实现医疗资源优化配置。

CMEF欧姆龙展台。受访者供图

CMEF欧姆龙展台。受访者供图

本届CMEF，欧姆龙健康医疗携心电血压计（可同时测量心电图的电子血压计）、无线心电记录仪和房颤风险提示血压计等多款产品，将血压检测的适用场景及监测范围延伸至心脑血管领域的风险预测。除产品外，慢病管理平台OMRON Plus APP 也推出4.0全新版本，在拓展了心电设备的基础上，以复合管理模式，通过对关联模块数据趋势的纵向分析，在特定时间段内细致评估各项指标，帮助慢病人群全方位自我管理身体健康状况。

《“健康中国2030”规划纲要》指出，实施慢性病综合防控战略，加强国家慢性病综合防控示范区建设。强化慢性病筛查和早期发现，针对高发地区重点癌症开展早诊早治工作，推动癌症、脑卒中、冠心病等慢性病的机会性筛查。基本实现高血压、糖尿病患者管理干预全覆盖，逐步将符合条件的癌症、脑卒中等重大慢性病早诊早治适宜技术纳入诊疗常规。

“我们还带来了一系列创新解决方案，涵盖了院内慢病管理项目和院外慢病管理项目两大部分，旨在构建一站式慢病管理生态圈。”欧姆龙健康医疗（中国）有限公司董事、总经理赵耀表示，“如在高血压领域，通过运用前沿通信技术，建立连接多种检测设备的诊疗及随访网络，打造标准化、智慧化的高血压管理平台，助力建设各级高血压诊疗中心的全方位、全流程、一键通的智慧血压诊疗模式，实现高血压精准诊疗以及持续管理。”

《“十四五”国民健康规划》指出，加强国家慢性病综合防控示范区建设，到2025年覆盖率达到20%。推动“互联网+慢性病（糖尿病、高血压）管理”，实现慢性病在线复诊、处方流转、医保结算和药品配送。

近年来，得益于人工智能、大数据、云计算等高科技技术的更迭，智慧医疗已成为医疗健康行业炙手可热的领域。作为较早布局院内外智慧医疗的慢病管理品牌，欧姆龙联动业内专家、医院、传统药店及社区等合作伙伴，推动慢性疾病防治新进程。

“随着中国健康医疗市场的不断扩大和升级，我们坚定深耕中国市场，切实构建中国自主化商品研发和生产体制，以满足中国消费者的多元化需求。”赵耀表示，“近年来，中国政府大力推动‘健康中国’建设，特别强调慢病管理和预防控制。欧姆龙不断深化在慢病管理领域的研究与投入，推出多款慢病管理产品和服务，以满足中国市场的迫切需求，并逐步从‘医疗器械提供商’向‘慢病管理解决方案领导者’转型，以实际行动推动慢性病患者健康管理。”

(责编：王仁宏、高雷)
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