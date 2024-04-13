全国在建和已建成运行的国家级知识产权保护中心数量达71家
2024年04月13日14:00 | 来源：新华网
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新华社北京4月13日电（记者宋晨）记者13日从国家知识产权局获悉，全国在建和已建成运行的国家级知识产权保护中心数量达71家，分布在全国28个省（自治区、直辖市），省域覆盖率超90%，其中四个直辖市均已建有知识产权保护中心。
国家知识产权局相关负责人介绍，近日，国家知识产权局同意重庆市开展国家级知识产权保护中心建设，未来将面向新一代信息技术和生物产业开展知识产权快速协同保护工作。
“重庆保护中心的获批建设，进一步完善了全国知识产权保护中心区域布局。”国家知识产权局相关负责人说，建成投入运行后，将充分发挥知识产权保护“一站式”综合服务平台作用，加快创新资源集聚，促进产业转型升级，发展新质生产力，优化营商环境，推动经济高质量发展。
(责编：徐婵、岳弘彬)
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