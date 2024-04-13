新华社北京4月13日电（记者戴小河）中国海油13日宣布，我国首口自主设计实施的超深大位移井——恩平21-4油田A1H井在珠江口盆地海域顺利投产，测试日产原油超700吨。该井钻井深度9508米，水平位移8689米，成为我国海上第一深井，同时创下我国钻井水平长度纪录，标志着我国成功攻克万米级大位移井的技术瓶颈，海上超远超深钻井技术跨入世界前列。

该超深井开发的恩平21-4油田位于深圳西南方约200公里的海域，平均水深约86米，属于小型砂岩边际油田。如果采用传统模式开采，需新建海上生产平台或水下井口等设施，投入大且工期长。中国海油利用8公里外的恩平20-5无人平台，实施超深大位移井，可以高效开发边际油田的油气资源。

中国海油深圳分公司总工程师郭永宾说，依托现有平台设施，利用大位移井技术，在地下实现数公里外油藏的精确制导，突破了海洋边际油田难以开发的壁垒，成功推动恩平21-4油田的开发。

中国海油深圳分公司深水工程技术中心总经理张伟国介绍，中国海油自主研发出环保油基钻井液、连续循环系统等，在施工过程中通过智能随钻导向、井下参数实时采集、旋转漂浮下套管等先进技术，让钻头精准穿越3个地下断层，带动669根、总重564吨的高强度钢制套管顺利下入，建立起稳固的采油通道，作业能力达到世界先进水平。

郭永宾表示，大位移井是高效勘探开发海洋、山地等复杂地带油气资源的重要手段，此次恩平21-4油田超深大位移井刷新4项全国纪录，形成5类13项技术成果，使用的材料、装备国产化率达95%。依托该模式未来可实现在生产平台1万米范围内的油气资源动用，显著提高油气田开发效益。

(责编：徐婵、岳弘彬)

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