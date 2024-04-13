人民网北京4月13日电 （记者栗翘楚）近年来，在竞争激烈的全球汽车市场中，新能源汽车已成为各大车企的共同发展方向，科技创新已成为影响行业发展的决定性因素。

4月12日，2024汽车科技创新与成果转化大会在常州经开区成功召开。大会由中国汽车工程学会主办，共同探讨在产业大变革背景下汽车科技创新与成果转化面临的机遇与挑战，探索建立科技成果转化的产业协同机制与有效路径，助力汽车产业创新发展。

大会现场。受访者供图

江苏常州经济开发区党工委书记丁一在致辞中表示，近年来，常州经开区紧紧围绕全市“532”发展战略、“新能源之都”建设等重大部署，锚定“苏南智造新高地、开放融合先行区”发展定位，全力以赴抓创新、强产业、优环境，综合实力稳居江苏省经济开发区头部方阵，在“2023中国省级开发区高质量发展百强榜”中位列全国第一，正日渐成为近悦远来的兴业之地、活力迸发的创新之地、未来可期的希望之地。

中国汽车工程学会副理事长兼秘书长侯福深表示，党的十八大以来，党中央把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，中国汽车工程学会以国家发展战略为指引，以汽车产业技术创新需求为导向，形成产学研有效结合、跨产业协同、共同突破产业发展技术瓶颈的协同创新体系，探索和实践出一条由科技型社团组织牵头搭建行业共性技术研发平台、汇聚各方面研发资源、推动汽车产业协同创新和成果转化的新模式。

常州市人民政府副市长徐军在致辞中表示，目前，常州正着力构建“1028”现代化产业体系，培育壮大新能源汽车及零部件、高端装备、新材料等十大先进制造业集群。同时，常州还不断深耕新能源赛道，形成“发储送用网”全链条发展的产业生态。坚持把科技创新作为锻造新质生产力的核心要素，着力构建“生态雨林式”的创新体系，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育。

本次大会还举行了中国汽车工程学会汽车科创投资顾问团聘任仪式。汽车科创投资顾问团由中国汽车工程学会联合国内主要车企、零部件企业、科技公司的投资部门，以及在汽车前瞻技术领域具有丰富投资经验的早期投资基金共同发起成立。

据悉，大会通过打造集“会-赛-展”一体的“政产学研金服”协同创新与交流平台，推动智能新能源汽车前沿交叉学科融合发展，提高新能源汽车科技成果转化效率，助推科技与经济深度融合，促进地方汽车产业高质量发展。

(责编：王仁宏、高雷)

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