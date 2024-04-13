第四届消博会丨第四届中国国际消费品博览会暨全球消费创新系列活动在海南海口启动
2024年04月13日22:51 | 来源：新华网
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新华社海口4月13日电 第四届中国国际消费品博览会暨全球消费创新系列活动13日在海南海口启动，全国人大常委会副委员长彭清华出席启动仪式并致辞。
彭清华指出，习近平总书记向首届消博会致贺信，明确消博会“全球消费精品展示交易平台”定位和“三个有利于”功能，为办好消博会提供了根本遵循。三年来，消博会的规模、质量和影响力不断提升，已成为亚太地区规模最大的消费精品展、全球消费精品集聚地和消费市场风向标，成为海南自由贸易港建设一张靓丽名片。
彭清华强调，海南是我国最大的经济特区，具有实施全面深化改革和试验最高水平开放政策的独特优势。要坚持消费创新，共同打造“消费促进年”，激发消费新活力；坚持科技创新，共同推动新质生产力发展，促进世界经济复苏；坚持绿色发展，共同打造绿色消费生态，共创自然向好的未来；坚持开放共享，共同扩大全球贸易，让合作共赢惠及世界。
第四届中国国际消费品博览会以“共享开放机遇、共创美好生活”为主题。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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