新华社海口4月13日电 第四届中国国际消费品博览会暨全球消费创新系列活动13日在海南海口启动，全国人大常委会副委员长彭清华出席启动仪式并致辞。

彭清华指出，习近平总书记向首届消博会致贺信，明确消博会“全球消费精品展示交易平台”定位和“三个有利于”功能，为办好消博会提供了根本遵循。三年来，消博会的规模、质量和影响力不断提升，已成为亚太地区规模最大的消费精品展、全球消费精品集聚地和消费市场风向标，成为海南自由贸易港建设一张靓丽名片。

彭清华强调，海南是我国最大的经济特区，具有实施全面深化改革和试验最高水平开放政策的独特优势。要坚持消费创新，共同打造“消费促进年”，激发消费新活力；坚持科技创新，共同推动新质生产力发展，促进世界经济复苏；坚持绿色发展，共同打造绿色消费生态，共创自然向好的未来；坚持开放共享，共同扩大全球贸易，让合作共赢惠及世界。

第四届中国国际消费品博览会以“共享开放机遇、共创美好生活”为主题。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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