新华社上海4月13日电 浙江千岛湖的鱼子酱、安徽霍邱的鹅肝、江苏丹阳的眼镜……长三角的这些特产，不仅彰显了区域经济发展的活力，也让一些过去名不见经传的小城成为链接全球的重要支点。

千岛湖鱼子酱：盲评测试拔得头筹

春暖花开、草长莺飞之际，跨境商旅活动愈加频繁。这时，如果乘坐汉莎航空、国泰航空和新加坡航空，你吃到的鱼子酱很可能产自浙江省杭州市淳安县的千岛湖。

2011年，杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司生产的“卡露伽”鱼子酱在德国汉莎航空的多次盲评测试会中均拔得头筹，打败了来自多国的25种鱼子酱产品，顺利进入汉莎航空头等舱，后来又成为国泰航空、新加坡航空的供应商，成为优质国货“出海”的代表。

“鲟龙科技的鱼子酱之所以畅销，根本原因还是产品质量过硬。我们有水质优良等优势，在饵料研发、全程可追溯质量控制体系等方面有深入的研究，加上一流的服务和稳定的供应，获得了全球客户的认可。”鲟龙科技董事会秘书许鹏飞说。

霍邱鹅肝：“鹅鹅鹅”声中有大产业

安徽六安的霍邱县，位于大别山地区、淮河中游南岸，水系发达，农业、畜牧业底蕴深厚。玫瑰鹅肝、樱桃鹅肝、红酒金砖鹅肝……在霍邱当地的鹅肝加工厂，一系列创新的鹅肝深加工产品，让中式餐饮的精髓和法式食材鹅肝碰撞出美味的火花。

据了解，霍邱全县年养殖加工朗德鹅500万只以上，年生产鹅肥肝5000吨以上，鹅副产品2万吨。朗德鹅产业发展辐射带动当地近8000人就业，围绕鹅肝以及各种副产品的相关年产值达到近20亿元。

嘹亮的“鹅鹅鹅”声中，霍邱鹅肝也走出国门，热销多国，就连朗德鹅原产地法国的客商也慕名而来采购鹅肝。

藏红花，扎根上海崇明

藏红花，这“颜值”与“实力”并存的花，早在20世纪80年代就已扎根上海崇明。

如今，崇明拥有全国最大的藏红花人工种植地，种植藏红花面积约900亩，年产花丝量6至7吨。崇明藏红花的种植采用了“二段法”，结合了室内温室自动控制系统和机械化采收方式，种植效率大大提高、成本大大降低。

丹阳眼镜：小小镜片透视数百亿元产业

位于江苏省镇江市的丹阳年产镜片4亿多副，这里形成了设计、生产、销售、物流为一体的完整产业链条，集聚相关企业1600多家，从业人员超5万人，年产值逾200亿元。

丹阳眼镜产业发端于20世纪60年代初期，上海眼镜店工人返回家乡丹阳兴办起镜片工厂。如今，这里以镜片生产为主，形成镜架、镜盒、设计、研发等产供销全链条。

随着丹阳眼镜进出口贸易主体数量逐步增加，多家企业在美国、韩国、新加坡等国家设立销售公司、研发中心、投资公司。

除了鹅肝、鱼子酱、藏红花和眼镜，长三角的高产值特产还有很多，如浙江嘉兴的食用蜗牛、江苏泰兴黄桥古镇生产的提琴、江苏常熟的羽绒服产业带……

记者：胡洁菲、周杉、何曦悦

海报制作：周杉

(责编：胡永秋、杨光宇)

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