人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

这些特产，让长三角小城站上世界舞台

2024年04月14日00:02 | 来源：新华社
小字号

　　新华社上海4月13日电 浙江千岛湖的鱼子酱、安徽霍邱的鹅肝、江苏丹阳的眼镜……长三角的这些特产，不仅彰显了区域经济发展的活力，也让一些过去名不见经传的小城成为链接全球的重要支点。

　　千岛湖鱼子酱：盲评测试拔得头筹

　　春暖花开、草长莺飞之际，跨境商旅活动愈加频繁。这时，如果乘坐汉莎航空、国泰航空和新加坡航空，你吃到的鱼子酱很可能产自浙江省杭州市淳安县的千岛湖。

　　2011年，杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司生产的“卡露伽”鱼子酱在德国汉莎航空的多次盲评测试会中均拔得头筹，打败了来自多国的25种鱼子酱产品，顺利进入汉莎航空头等舱，后来又成为国泰航空、新加坡航空的供应商，成为优质国货“出海”的代表。

　　“鲟龙科技的鱼子酱之所以畅销，根本原因还是产品质量过硬。我们有水质优良等优势，在饵料研发、全程可追溯质量控制体系等方面有深入的研究，加上一流的服务和稳定的供应，获得了全球客户的认可。”鲟龙科技董事会秘书许鹏飞说。

　　霍邱鹅肝：“鹅鹅鹅”声中有大产业

　　安徽六安的霍邱县，位于大别山地区、淮河中游南岸，水系发达，农业、畜牧业底蕴深厚。玫瑰鹅肝、樱桃鹅肝、红酒金砖鹅肝……在霍邱当地的鹅肝加工厂，一系列创新的鹅肝深加工产品，让中式餐饮的精髓和法式食材鹅肝碰撞出美味的火花。

　　据了解，霍邱全县年养殖加工朗德鹅500万只以上，年生产鹅肥肝5000吨以上，鹅副产品2万吨。朗德鹅产业发展辐射带动当地近8000人就业，围绕鹅肝以及各种副产品的相关年产值达到近20亿元。

　　嘹亮的“鹅鹅鹅”声中，霍邱鹅肝也走出国门，热销多国，就连朗德鹅原产地法国的客商也慕名而来采购鹅肝。

　　藏红花，扎根上海崇明

　　藏红花，这“颜值”与“实力”并存的花，早在20世纪80年代就已扎根上海崇明。

　　如今，崇明拥有全国最大的藏红花人工种植地，种植藏红花面积约900亩，年产花丝量6至7吨。崇明藏红花的种植采用了“二段法”，结合了室内温室自动控制系统和机械化采收方式，种植效率大大提高、成本大大降低。

　　丹阳眼镜：小小镜片透视数百亿元产业

　　位于江苏省镇江市的丹阳年产镜片4亿多副，这里形成了设计、生产、销售、物流为一体的完整产业链条，集聚相关企业1600多家，从业人员超5万人，年产值逾200亿元。

　　丹阳眼镜产业发端于20世纪60年代初期，上海眼镜店工人返回家乡丹阳兴办起镜片工厂。如今，这里以镜片生产为主，形成镜架、镜盒、设计、研发等产供销全链条。

　　随着丹阳眼镜进出口贸易主体数量逐步增加，多家企业在美国、韩国、新加坡等国家设立销售公司、研发中心、投资公司。

　　除了鹅肝、鱼子酱、藏红花和眼镜，长三角的高产值特产还有很多，如浙江嘉兴的食用蜗牛、江苏泰兴黄桥古镇生产的提琴、江苏常熟的羽绒服产业带……

　　记者：胡洁菲、周杉、何曦悦

　　海报制作：周杉

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新机遇、新趋势汇聚新动能 战略性新兴产业持续发展壮大
　　剪辑、摄像：人民网记者 魏青成 王晓啸 【观点摘要】 ●抓住机遇，推动产能“转型升级”，提供更多用户需要、绿色低碳的高质量产品。 ●我国汽车产业仍处在由大至强的阶段，需要在技术创新、产业转型、市场扩大、基础设施建设等方面进一步发力，更好推动新能源汽车产业高质量发展。…
商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》
　　人民网北京4月13日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，近日，商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），《行动方案》落实《国务院关于印发<推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案>的通知》（国发〔2024〕７号）部署，组织在全国范围内开展汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”。 《行动方案》提出，通过加大政策引导支持力度，力争到2025年，实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰，高效节能家电市场占有率进一步提升；报废汽车回收量较2023年增长50%，废旧家电回收量较2023年增长15%；到2027年，报废汽车回收量较2023年增加一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部